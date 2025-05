Mit der Folge "Widerfahrnis" ist dem "Polizeiruf 110" am Sonntagabend ein besonderer Quoten-Erfolg gelungen: Nicht nur, dass der ARD-Krimi aus Magdeburg, der eigentlich schon im Februar ausgestrahlt werden sollte, aber wegen des Anschlags auf den Madgeburger Weihnachtsmarkt verschoben wurde, mit 8,12 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern die mit Abstand meistgesehene Sendung des Tages war - ihm gelang damit zugleich ein herausragender Marktanteil von 30,7 Prozent beim Gesamtpublikum. Es war das erste Mal seit weit über einem Jahrzehnt, dass der "Polizeiruf" die Marke von 30 Prozent knackte.

Aber auch bei den 14- bis 49-Jährigen machte der Krimi Das Erste um 20:15 Uhr mit 1,10 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 20,8 Prozent Marktanteil zur klaren Nummer Eins. Während sich beim Gesamtpublikum die ZDF-Reihe "Neuer Wind im Alten Land" mit 4,30 Millionen Personen und einem überzeugenden Marktanteil von 16,3 Prozent zum stärksten Krimi-Verfolger aufschwang, konnte in der Zielgruppe am ehesten noch die Vox-Kochshow "Kitchen Impossible" mithalten. Der Abstand war hier allerdings schon gewaltig: Durchschnittlich 460.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren verhalfen dem Format mit Tim Mälzer am Sonntagabend zu einem sehr guten Marktanteil von 10,4 Prozent. Im Vergleich zur Vorwoche konnte sich "Kitchen Impossible" somit um über eineinhalb Prozentpunkte steigern. Insgesamt schalteten 1,05 Millionen Menschen ein.

Die Filme der Privaten hatten in der Zielgruppe hingegen das Nachsehen - selbst "Fack ju Göhte 2", sonst stets ein verlässlicher Quotengarant, tat sich in Sat.1 mit 6,8 Prozent Marktanteil schwer. Bei RTL wiederum kam "Jurassic World" nicht über 7,9 Prozent hinaus, während "Elvis" bei ProSieben immerhin 9,3 Prozent schaffte. RTLzwei blieb derweil um 20:15 Uhr völlig chancenlos und brachte es mit "The Shallows - Gefahr aus der Tiefe" auf gerade einmal 2,8 Prozent Marktanteil.

Zufrieden kann man hingegen bei Kabel Eins sein, wo "Die größten Geheimnisse der Welt" mit guten 5,2 Prozent Marktanteil überzeugten und sich insgesamt auf 810.000 Zuschauerinnen und Zuschauer steigerten - im Vergleich zur Vorwoche gewann das Format somit fast 200.000 Fans hinzu. Im Anschluss punktete zudem "Abenteuer Leben am Sonntag" mit einem Marktanteil von 5,0 Prozent in der Zielgruppe. Ebenfalls 5,0 Prozent erzielte übrigens das Vox-Magazin "Prominent!" am späten Abend, was im Anschluss an die quotenstarke "Kitchen Impossible"-Folge allerdings durchaus enttäuschend ist.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;