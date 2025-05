Nachdem RTL schon in den vergangenen Wochen sonntags im Vorabendprogramm auf Martin Rütter setzte und mit seinen "Unvermittelbaren" zeitweise zweistellige Marktanteile erreichte, setzt der Sender auch weiterhin auf den Hunde-Experten - seit dem Wochenende allerdings mit dessen Format "Die Welpen kommen". Zum Staffel-Start fielen die Quoten allerdings ziemlich enttäuschend aus: Während insgesamt 1,33 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer für 6,4 Prozent Marktanteil sorgten, waren in der Zielgruppe nur 5,5 Prozent drin. Ähnlich schlecht lief es zu Jahresbeginn bereits auf dem Sendeplatz um 19:05 Uhr für den "Golden Bachelor", der daraufhin vorzeitig seinen Platz räumen musste - zugunsten von Martin Rütter.

Am Vorabend musste sich RTL diesmal unter anderem Sat.1 geschlagen geben, wo "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich" den Marktanteil auf 8,4 Prozent in der Zielgruppe ausbauen konnte und insgesamt 1,56 Millionen Personen vor den Fernseher lockte. Auch "Galileo X-Plorer" bei ProSieben war mit 8,2 Prozent Marktanteil ein ganzes Stück stärker als Martin Rütters Welpen. Als stärkster Privatsender ging am Vorabend allerdings Vox hervor, das mit "Ab ins Beet!" diesmal gute 8,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe verbuchte. Die Dokusoap "Traumhaus oder Luftschloss?" meldete sich im Vorfeld dagegen mit 6,7 Prozent Marktanteil eher durchwachsen zurück.

RTL tat sich derweil am Sonntag generell ziemlich schwer, wie auch der Tagesmarktanteil von nur 6,8 Prozent zeigt, mit dem sich die Kölner noch knapp hinter Sat.1, Vox und ProSieben einordneten. Tatsächlich erzielte auch schon am Nachmittag eine Wiederholung von "Die Welpen kommen" nur sehr mäßige 6,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, ehe "Exclusiv - Weekend" nicht über 8,3 Prozent hinauskam. Selbst "RTL aktuell" blieb mit 9,9 Prozent ungewöhnlich blass, wenngleich insgesamt 2,44 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer einschalteten, die hier für 14,1 Prozent Marktanteil sorgten.

Später am Abend bewegte sich zudem "Stern TV am Sonntag" mit 7,4 Prozent nach mäßigem Film-Vorlauf erneut im roten Bereich. Insgesamt hielt das Magazin mit Steffen Hallaschka ab 22:29 Uhr im Schnitt 790.000 Zuschauerinnen und Zuschauer vor dem Fernseher - geringfügig weniger als in der Vorwoche. Immerhin: Die Tiefststände aus dem April, als die Marktanteile zwischenzeitlich nicht mal fünf Prozent betrugen, scheint die Sendung vorerst überwunden zu haben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;