Mit 1,93 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern ist die E-Scooter-Tour von Jan Böhmermann durch Deutschland die bislang erfolgreichste Ausgabe des "ZDF Magazin Royale" in diesem Jahr gewesen. Und auch zeitversetzt war "Deutschland - Eine Erfahrung", so der Untertitel der Ausgabe, die Ende April gezeigt wurde, ein schöner Erfolg für das ZDF. Durch die endgültige Gewichtung der Quoten wurde die Reichweite nämlich noch auf 2,39 Millionen nach oben korrigiert. Das "ZDF Magazin Royale" war damit die zweitstärkste Sendung im Nachschlags-Ranking.

Auch der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen steigerte sich noch um satte 6,8 Prozentpunkte - kein anderes Format schaffte in der Woche vom 21. bis 27. April eine größere Steigerung in dieser Altersklasse. Am Ende lag der Marktanteil hier bei 20,8 Prozent. Für die "heute-show" lief es mit zusätzlichen 6,3 Prozentpunkten ebenfalls hervorragend. Die Nachrichten-Satire mit Oliver Welke war zudem mal wieder die Sendung, die zeitversetzt die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer ansprach. Die Reichweite wurde jetzt noch um 770.000 nach oben korrigiert.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 25.04.

22:30 4,55

(+0,77) 22,9%

(+2,3%p.) 1,14

(+0,41) 23,8%

(+6,3%p.) ZDF Magazin Royale - 'Deutschland – Eine Erfahrung' 25.04.

23:03 2,39

(+0,46) 14,7%

(+2,0%p.) 0,90

(+0,37) 20,8%

(+6,8%p.) Let's dance 25.04.

20:15 3,54

(+0,33) 17,4%

(+0,8%p.) 0,76

(+0,09) 17,6%

(+0,9%p.) Tatort: Zugzwang 27.04.

20:15 8,66

(+0,32) 31,5%

(+0,1%p.) 1,34

(+0,10) 23,4%

(+0,7%p.) Erzgebirgskrimi - Die letzte Note 26.04.

20:15 6,57

(+0,28) 27,3%

(-0,0%p.) 0,29

(+0,02) 6,5%

(+0,2%p.) Signora Volpe 27.04.

22:15 2,52

(+0,26) 16,1%

(+1,1%p.) 0,14

(+0,01) 3,9%

(+0,2%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 24.04.

20:15 1,44

(+0,25) 6,2%

(+0,8%p.) 0,78

(+0,20) 15,8%

(+3,0%p.) extra 3 24.04.

22:51 1,77

(+0,25) 12,1%

(+1,2%p.) 0,33

(+0,07) 10,4%

(+1,7%p.) Tatort: Im Wahn 21.04.

20:37 5,56

(+0,25) 20,7%

(+0,4%p.) 1,06

(+0,10) 17,9%

(+1,1%p.) SOKO Leipzig 25.04.

21:14 4,17

(+0,24) 17,2%

(+0,2%p.) 0,31

(+0,03) 6,6%

(+0,4%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 21.04.-27.04.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Mit "Let's Dance" und "Germany's Next Topmodel" finden sich auch zwei große Shows von Privatsendern im Ranking wieder. Während die Tanzshow am 25. April ihre Reichweite auf 3,54 Millionen steigern konnte (+330.000), kletterte die ProSieben-Modelsuche noch auf 1,44 Millionen (+250.000). Beim jungen Publikum schaffte Heidi Klum übrigens im Fernduell mit "Let's Dance" noch den Sieg: 200.000 zusätzliche Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren sorgten für 15,8 Prozent Marktanteil. "Let's Dance" erreichte zwar 17,6 Prozent, die Reichweite in der klassischen Zielgruppe lag aber bei 760.000 (+90.000) - und damit etwas unter der von "GNTM".

Die tägliche Sat.1-Vorabendserie "Die Landarztpraxis" konnte ihren Rekordlauf aus den vergangenen Wochen dagegen nicht fortsetzen. Die Serie steigerte ihre Quoten durch die endgültige Gewichtung zuletzt spürbar, in der Woche nach Ostern lief es mit einem Marktanteilsplus von bis zu 2,4 Prozentpunkten zwar auch erneut gut, aber eben nicht so gut wie in den Tagen und Wochen davor. Mit einem Wochenschnitt in Höhe von 6,1 Prozent lief es aber erneut immerhin ordentlich.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA ZDF Magazin Royale - 'Deutschland – Eine Erfahrung' 25.04.

23:03 2,39

(+0,46) 14,7%

(+2,0%p.) 0,90

(+0,37) 20,8%

(+6,8%p.) heute-show 25.04.

22:30 4,55

(+0,77) 22,9%

(+2,3%p.) 1,14

(+0,41) 23,8%

(+6,3%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 24.04.

20:15 1,44

(+0,25) 6,2%

(+0,8%p.) 0,78

(+0,20) 15,8%

(+3,0%p.) Alles was zählt 25.04.

19:08 1,36

(+0,15) 7,9%

(+0,6%p.) 0,31

(+0,08) 11,5%

(+2,5%p.) Die Landarztpraxis 25.04.

19:00 0,79

(+0,14) 4,7%

(+0,8%p.) 0,18

(+0,07) 6,9%

(+2,4%p.) Markus Lanz 23.04.

23:16 1,38

(+0,15) 14,7%

(+0,8%p.) 0,25

(+0,06) 12,1%

(+1,8%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 25.04.

19:38 1,69

(+0,14) 8,4%

(+0,5%p.) 0,49

(+0,08) 13,9%

(+1,7%p.) extra 3 24.04.

22:51 1,77

(+0,25) 12,1%

(+1,2%p.) 0,33

(+0,07) 10,4%

(+1,7%p.) Alles was zählt 24.04.

19:08 1,44

(+0,15) 7,6%

(+0,5%p.) 0,30

(+0,07) 10,0%

(+1,7%p.) Hartz und Herzlich - TAG FÜR TAG ROSTOCK 24.04.

18:08 0,34

(+0,05) 2,2%

(+0,3%p.) 0,14

(+0,04) 6,1%

(+1,5%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 21.04.-27.04.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Sieben Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (3 Tage nach TV-Ausstrahlung) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Seit der Umstellung auf den "Marktstandard Bewegtbild" zum 1. Januar 2024 wird überdies auch die Nutzung von Livestreams in den Mediatheken mit eingerechnet - was sich vor allem bei Sport-Übertragungen bemerkbar machen dürfte. Weiterhin nicht enthalten sind hingegen die zeitversetzten Mediatheken-Abrufe. Durch die Hereinnahme der Livestream-Zahlen werden diese endgültig gewichteten Werte nun immer erst acht statt wie bislang vier Tage nach der Ausstrahlung veröffentlicht. Wir blicken daher nun immer Montags auf die größten Änderungen, die sich dadurch in der vorletzten Woche ergeben haben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;