am 06.05.2025 - 08:45 Uhr

Mehr als zehn Millionen Menschen sahen vor wenigen Jahren im Vorabendprogramm von mehreren Sendern den Zapfenstreich für Angela Merkel. Als sich die langjährige Bundeskanzlerin aus dem Amt verabschiedete, war das also auch für viele Menschen vor den TV-Geräten ein Spektakel. Der Zapfenstreich zu Ehren von Olaf Scholz an diesem Montag erzielte zwar auch gute Quoten, blieb aber deutlich hinter denen des Merkel-Abschieds zurück.

Das Erste kam ab 21 Uhr auf durchschnittlich 5,57 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, keine andere Sendung erreichte am Montag eine höhere Reichweite, der Marktanteil lag bei 23,8 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 19,1 Prozent gemessen - Bestwert für die Zeit nach 20:15 Uhr. 900.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten ein. Das ZDF kam mit dem Merkel-Zapfenstreich 2021 auf eine Reichweite von mehr als 9 Millionen sowie bei den 14- bis 49-Jährigen auf 24 Prozent.

Die Verabschiedung von Olaf Scholz aus dem Amt ist am Montag auch bei einigen anderen Sendern zu sehen gewesen. Am besten lief es dabei für ntv, das immerhin noch 250.000 Menschen zum Einschalten brachte, bei Welt und Phoenix sahen nur 150.000 bzw. 170.000 Personen zu. Während ntv und Phoenix damit in der klassischen Zielgruppe auf 1,0 Prozent Marktanteil kamen, holte Welt nur 0,6 Prozent.

Aber auch ohne den Zapfenstreich ist Das Erste am Montag nicht zu schlagen gewesen. Die um 20:15 Uhr gezeigte Doku "Trump - das Comeback" erreichte 3,80 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 16,2 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Das ZDF kam in der Primetime mit der Erstausstrahlung des Films "Sterben für Beginner" nicht über 2,79 Millionen und 11,8 Prozent hinaus. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen blieb der Streifen bei nur 6,6 Prozent hängen, während es die Trump-Doku auf starke 15,5 Prozent brachte.

Im ZDF-internen Wettstreit hatten sowohl die "heute"-Nachrichten als auch "SOKO Potsdam" eine höhere Reichweite als das Primetime-Programm. Am Ende konnte sich Das Erste am Montag knapp an der Spitze behaupten, der Tagesmarktanteil des Senders betrug 14,1 Prozent. Das ZDF lag mit 14,0 Prozent hauchdünn dahinter. Mit 10,3 Prozent Tagesmarktanteil ist Das Erste auch beim jungen Publikum (14-49) Marktführer gewesen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;