Das von Daniel Hartwich moderierte RTL-Quiz "Die perfekte Reihe" tat sich schon in der vergangenen Woche beim jungen Publikum sehr schwer, kam aber insgesamt auf mehr als 2 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Das Format profitierte aber wohl auch sehr von "Wer wird Millionär?", das im Vorfeld zu sehen war. Ohne diese Unterstützung und auf sich alleine gestellt ist "Die perfekte Reihe" an diesem Montag schon deutlich schwächer gewesen. Nur noch 1,27 Millionen Menschen waren mit dabei, der Marktanteil beim jungen Publikum ging auf 5,5 Prozent zurück.

Eine Ausgabe von "Die perfekte Reihe" wird RTL in der kommenden Woche noch um 20:15 Uhr ausstrahlen, dann ist der Test auch schon wieder vorbei. Und vieles spricht dafür, dass das Format danach wieder in den ewigen TV-Geschichtsbüchern verschwindet. Von der RTL-Schwäche profitierte am Montag aber immerhin der Schwestersender Vox: "Die Höhle der Löwen" legte im Vergleich zur Vorwoche zu und erreichte 1,42 Millionen Menschen, in der klassischen Zielgruppe lag die Gründershow bei 11,4 Prozent. Vox ist damit der erste Verfolger des Ersten gewesen, wo eine Trump-Doku und der Scholz-Zapfenstreich für hohe Quoten sorgten (DWDL.de berichtete).

Aber auch bei ProSieben kann man zufrieden sein: "Georgie & Mandy", das neue Spin-off von "Young Sheldon", erreichte zum Auftakt mit zwei Ausgaben 9,6 und 9,8 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum. Insgesamt blieb die Reichweite weit unter der 1-Million-Marke hängen. Zwei "Young Sheldon"-Wiederholungen lagen später noch bei jeweils 8,5 Prozent. Ab 22 Uhr fielen die Quoten dann aber in den roten Bereich, "9-1-1 Notruf L.A." und "9-1-1 Lone Star" erzielten nur 3,6 und 5,2 Prozent.

Deutlich bergauf ging es für "Davina & Shania - We Love Monaco", das RTLzwei-Format holte mit zwei Folgen zur besten Sendezeit 5,2 und 5,7 Prozent Marktanteil. Vor einer Woche setzte es mit 2,7 Prozent noch ein Allzeit-Tief. Damit lag RTLzwei am Montag in der Primetime beim jungen Publikum sogar noch vor Sat.1, wo die zweite Ausgabe von "Amore unter Palmen" nur 4,7 Prozent holte. Insgesamt schalteten 570.000 Menschen ein, das waren einige weniger als zum Staffelstart.

Doch noch einmal kurz zurück zu RTL, wo es durchaus auch gute Nachrichten gab: "Stern Investigativ" hatte am späten Abend 270.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer - und damit mehr als das Quiz zur vermeintlich besseren Sendezeit. Der Marktanteil stieg dadurch auf gute 10,9 Prozent an, die Gesamtreichweite lag bei 700.000. Das "Nachtjournal" erzielte später sogar noch 13,6 Prozent in der klassischen Zielgruppe.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;