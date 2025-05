Ende Mai wird das ProSieben-Magazin "taff" 30 Jahre alt - gefeiert wurde schon in den vergangenen zwei Wochen in Form von mehr Sendezeit. "taff" sendete zuletzt 80 Minuten, ProSieben sparte sich dadurch im weiteren Verlauf des Abends eine Folge der "Simpsons". Die Zeichentrickserie ist schon seit längerer Zeit ein Klotz am Bein des Senders, der allerdings noch keine wirkliche Alternative für Homer & Co. aufgetrieben hat. Wie ProSieben in den kommenden Wochen und Monaten am Vorabend verfährt, dürfte interessant zu beobachten sein. Denn ein Selbstläufer war das verlängerte "taff" nicht.

So war es auch am Freitag, als das Magazin vorerst zum letzten Mal mehr Sendezeit spendiert bekam. 180.000 Menschen schalteten ein und sorgten so für 6,5 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Auf Wochensicht erzielte das verlängerte "taff" damit jetzt zwei Mal 8,2 Prozent Marktanteil. Das ist für ProSieben-Verhältnisse ein ordentliches Ergebnis, nur lief das Format in den Monaten davor konstant besser. Immer wieder kam "taff" auch auf zweistellige Werte.

Man muss schon bis in die Weihnachtswoche 2024 zurückgehen, um einen niedrigeren Wochenschnitt zu finden - damals liefen aber auch nur zwei Ausgaben. Ohne diesen Sonderfall lag die letzte schlechtere Woche für "taff" im August des vergangenen Jahres. Insofern war es wohl nicht das erhoffte Ergebnis für die Verantwortlichen in Unterföhring.

Aber auch fernab von "taff" ist am Freitag in der Daytime der TV-Sender einiges los gewesen. Bei RTL lagen fast alle Formate zwischen 6 und 18:45 Uhr im einstelligen Bereich. Eindrucksvoll diesem Trend widersetzt hat sich jedoch "Unter uns", das mit 14,9 Prozent Marktanteil sogar einen Jahresbestwert aufgestellt hat. 700.000 Menschen sahen zu. Bei Vox lief es für "Shopping Queen" angesichts von 12,0 Prozent ebenfalls so gut wie noch nie in diesem Jahr.

Und in Sat.1 landete auch "Notruf" bei einem neuen Jahres-Hoch. 12,9 Prozent wurden mit der ersten Folge ab 17 Uhr gemessen, 10,8 Prozent erreichte eine zweite Ausgabe. Zuvor schrammte bereits "Lebensretter hautnah" mit 12,2 Prozent nur knapp an einem neuen Jahresrekord vorbei. Dafür war die "Landarztpraxis" nur für mickrige 2,7 Prozent gut.

Im Ersten ist derweil zwischen 10:50 und 12:30 Uhr die erste Gottesdienst des neuen Papstes übertragen worden - das Interesse war angesichts von 260.000 Zuschauerinnen und Zuschauern aber überschaubar. Der Sender kam damit nur auf 5,9 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden immerhin 7,1 Prozent gemessen.

