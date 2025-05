Nachdem schon die Übertragung der Eishockey-WM-Partie gegen Norwegen ProSieben am Dienstag hervorragende Quoten beschert hatte, war auch das Interesse am Spiel gegen die Schweiz am Donnerstag groß. Das erste Drittel verfolgten ab 16:20 Uhr im Schnitt 0,55 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, zum zweiten Drittel zog diese Reichweite dann noch deutlich auf 0,8 Millionen an. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen steigerte sich von anfänglichen 15,1 auf 18,2 Prozent.

In diesem zweiten Drittel bekam das Publikum allerdings auch vor Augen geführt, dass das deutsche Team an diesem Tag chancenlos sein würde, am Ende des Abschnitts lag die Schweiz bereits mit 4:0 vorne. Das erklärt dann wohl auch, wieso die Reichweite im dritten Drittel dann deutlich auf 0,66 Millionen absackte. Bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es ab 18:07 Uhr noch auf 11,9 Prozent Marktanteil - was aber ebenfalls noch deutlich mehr als der übliche ProSieben-Schnitt war.

Am Abend sicherte sich "Germany's Next Topmodel" dann die Marktführung in der klassischen Zielgruppe - allerdings blieb die Sendung mit 13,7 Prozent Marktanteil zugleich unter ihren Möglichkeiten. RTL war in Schlagdistanz dahinter: "Was verdient Deutschland?" erreichte 0,56 Millionen 14- bis 49-Jährigen, die Topmodel-Suche bei ProSieben 0,59 Millionen. RTL lag damit bei einem Marktanteil von 12,6 Prozent. Blickt man auf die erweiterte Zielgruppe 14-59, dann drehen sich die Verhältnisse aber um: RTL kam hier auf 10,1 Prozent Marktanteil, ProSieben nur auf 9,5 Prozent. Auch in Sachen Gesamt-Reichweite hatte RTL mit 1,36 zu 1,12 Millionen die Nase im direkten Vergleich vorn.

Im Vergleich zur Vorwoche deutlich Federn lassen musste zum Staffelfinale unterdessen "The Floor", das in Sat.1 nicht über 6,5 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe hinaus kam, die Gesamt-Reichweite lag bei 0,95 Millionen. Das waren 150.000 weniger als in der vergangenen Woche. Damit sortierte sich Sat.1 auch deutlich hinter Vox ein, wo der Film "Jumanji: Willkommen im Dschungel" insgesamt 1,14 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer erreichte und in der klassischen Zielgruppe genau 10 Prozent Marktanteil einfahren konnte.

Und während man sich bei RTLzwei über gute 5,3 Prozent Zielgruppen-Marktanteil für "Reeperbahn privat" freuen konnte, floppte bei Kabel Eins das Comeback von "Rosins Restaurants": Die erste Folge der neuen Staffel kam nicht über ganz magere 2,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus. Insgesamt hatten nur 390.000 Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;