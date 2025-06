Zwei Wochen vor dem Finale hat "Germany's next Topmodel" seine linearen Quoten bei ProSieben wieder steigern können und sich damit recht unbeeindruckt von der Fußball-Konkurrenz im Ersten gezeigt. Mit durchschnittlich 540.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren erzielte die Model-Show mit Heidi Klum einen überzeugenden Marktanteil von 14,2 Prozent und ging damit in der Zielgruppe als stärkster Verfolger der Nations League im Ersten hervor.

Insgesamt zog die Reichweite auf 1,10 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer an, das bedeutete ein Plus von über 100.000 gegenüber der Vorwoche. Danach suchten die meisten "GNTM"-Fans jedoch umgehend das Weite, denn mit der Realityshow "Match my Ex" hielt ProSieben ab 23:31 Uhr gerade mal noch 170.000 Personen bei der Stange. In der Zielgruppe sackte der Marktanteil auf 5,1 Prozent ab.

Unterm Strich war ProSieben trotz der Schwäche am späten Abend der erfolgreichste Privatsender in der klassischen Zielgruppe - mit 9,4 Prozent lag ProSieben knapp vor RTL. Der Kölner Sender blieb auch in der Primetime einstellig und kam trotz neuer Folge mit "Mario Barth präsentiert: Die größten Stars der Comedy" nicht über einen Marktanteil von 9,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus. Insgesamt schalteten im Schnitt 1,27 Millionen Menschen ein, um die Comedyshow zu sehen.

Ein ganzes Stück schwerer als zuletzt tat sich indes "Das große Allgemeinwissensquiz", das nach dem Bestwert in der Vorwoche nun mit nur 5,5 Prozent ein neues Tief hinnehmen musste. Mit 1,17 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern positionierte sich die Sat.1-Show mit Jörg Pilawa beim Gesamtpublikum indes zwischen RTL und ProSieben. Auch Vox brachte es mit dem Spielfilm "Escape Plan" auf 5,5 Prozent in der Zielgruppe, hier waren insgesamt 820.000 Menschen dabei.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;