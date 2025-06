Mit einem Tagesmarktanteil von 15,4 Prozent beim Gesamtpublikum und sogar 21,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen hat RTL am Sonntag das Quoten-Geschehen klar dominiert. Überraschend kommt das nicht, schließlich hatte der Privatsender gleich zwei Spiele der Nations League im Programm, darunter das Spiel um Platz 3 zwischen Frankreich und Deutschland, das bereits am Nachmittag für Spitzenwerte sorgte.

So erreichte die erste Halbzeit ab 15:00 Uhr im Schnitt 4,82 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, darunter 1,11 Millionen 14- bis 49-Jährige. In der klassischen Zielgruppe belief sich der Marktanteil zu diesem Zeitpunkt auf starke 42,4 Prozent. Mit der zweiten Hälfte zog dieser Wert sogar auf 51,6 Prozent an. Insgesamt verfolgten 5,89 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die Niederlage der DFB-Elf gegen die Franzosen.

Am Abend konnte sich RTL dann abermals auf die Nations League verlassen - diesmal mit dem Finale zwischen Portugal und Spanien, das zum Glück für den Sender erst im Elfmeterschießen entschieden wurde. Dieses verfolgten ab 23:36 Uhr im Schnitt 6,69 Millionen Fans, die für 43,4 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum sorgten. In der Zielgruppe lag der Marktanteil hier abermals bei mehr als 50 Prozent - konkret erzielte die Schlussphase stolze 50,1 Prozent.

Zuvor zog das Interesse des Publikums nach und nach an: Von 1,73 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern, die den Countdown einschalteten, schnellte die Reichweite mit Beginn der ersten Hälfte auf 4,54 Millionen nach oben. In der zweiten Hälfte zählte RTL dann sogar 5,95 Millionen Fans. Der Marktanteil lag in der Zielgruppe zu diesem Zeitpunkt bei starken 40,1 Prozent, ehe die Verlängerung auf 44,3 Prozent kam.

Nach dem Spiel wollten schließlich noch 26,2 Prozent der 14- bis 49-Jährigen die Highlights sehen. Doch auch abeits der Nations League war RTL am Pfingstsonntag gefragt: So punkteten "Exclusiv - Weekend" und "RTL aktuell" mit Marktanteilen von 13,9 und 19,6 Prozent in der Zielgruppe. Einzig "Die Welpen kommen - mit Martin Rütter" tat sich am Vorabend mit nur 8,7 Prozent schwer. Das lässt sich in Köln angesichts der sonstigen Erfolge aber wohl gut verschmerzen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;