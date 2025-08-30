Obwohl die erste Staffel von "Volle Kraft voraus - Die Kreuzfahrt-Doku" im Frühjahr vergangenen Jahres bei Vox allenfalls mäßige Quoten erreichte, gab es eine zweite Staffel - die sich zum Auftakt nun aber erneut schwer tat. So reichte es in der klassischen Zielgruppe um 20:15 Uhr nur für einen mageren Marktanteil von 4,8 Prozent, in der erweiterten Zielgruppe 14-59 lag der Marktanteil mit 4,1 Prozent noch etwas niedriger. In beiden Fällen wurde der Senderschnitt klar unterboten. Insgesamt sahen sich im Schnitt 0,66 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die Sendung an.

Vox musste sich am Freitagabend damit auch RTLzwei geschlagen geben, das mit dem Film "The Mechanic 2 - Resurrection" 940.000 Personen vor den Fernseher locken konnte. Mit Marktanteilen von 4,6 Prozent beim Gesamtpublikum, 5,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und 5,9 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen kann man in Grünwald hochzufrieden sein. "The Gentlemen" erzielte danach in der klassischen Zielgruppe sogar einen Marktanteil von 6,7 Prozent.

Dafür gab's für RTLzwei allerdings auch einen Tiefschlag am Vorabend, wo "Berlin - Tag & Nacht" auf nur 1,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen abrutschte. Nur 150.000 Personen sahen insgesamt zu. Bei Vox ist der Blick in den Nachmittag hingegen erfreulich. "Das Duell - Zwischen Tüll und Tränen" erreichte beim Gesamtpublikum mit 7,1 Prozent Marktanteil hier sogar den höchsten Wert seiner Geschichte, in der klassischen Zielgruppe wurden 9,0 Prozent Marktanteil erzielt. "Zwischen Tüll und Tränen" lag um 17 Uhr dann sogar knapp über der 10-Prozent-Marke.

Für Kabel Eins war es egal wohin man blickt kein guter Tag. Der Tagesmarktanteil belief sich bei den 14- bis 49-Jährigen auf nur 2,5 Prozent, damit rutschte man im Senderranking auf Platz 11 zurück, bei den 14- bis 59-Jährigen reichte es mit 2,8 Prozent nur für Platz 12. In der Primetime holte "Criminal Minds: Evolution" zunächst nur 1,4 Prozent Marktanteil in beiden Zielgruppen, erst am späteren Abend zogen die Marktanteile an. ProSieben kann sich mit einem starken Nachmittagsprogramm etwas über die schwache Primetime hinwegtrösten. Dort holte "Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn" nur 5,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, "The Black Phone - Sprich nie mit Fremden" danach sogar nur 4,3 Prozent.

Noch ein Blick auf Sixx: Dort startete die neue Staffel von "Cut it - Die Vorhair Nachhair Show" mit sehr mageren 0,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Insgesamt sahen im Schnitt nur rund 50.000 Leute zu. Im Anschluss liefen allerdings noch zwei alte Folgen, die sich dann langsam steigerten. Die dritte Folge ab 22:19 Uhr war mit 1,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe dann im grünen Bereich angekommen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;