Während die Wolter-Zwillinge mit ihrer vor einem Jahr zu Joyn gewechselten Show "World Wide Wohnzimmer" derzeit eine Pause einlegen, kehrten sie am Dienstagabend mit "Erkennst du den Song? Live" zu ProSieben zurück. Anders als im vergangenen Jahr, als eine Pilotfolge im Dezember noch über sieben Prozent Marktanteil erzielte, fielen die Quoten diesmal allerdings ziemlich überschaubar aus.

Gerade einmal 150.000 Zuschauerinnen und Zuschauer konnten sich auf dem Sendeplatz um 22:30 Uhr für die Musikshow begeistern, darunter 70.000 zwischen 14 und 49 Jahren. In der Zielgruppe reichte das für einen ernüchternden Marktanteil von 3,6 Prozent. Das ist - selbst gemessen am schwachen Vorlauf - zu wenig für die Ansprüche von ProSieben. "Experte für alles" hatte es zuvor immerhin noch auf 6,3 Prozent gebracht und damit die Tiefststände der vergangenen beiden Wochen wieder ein gutes Stück hinter sich gelassen.

Wirklich erfolgreich war ProSieben am Dienstagabend allerdings nur mit "TV total", das dem Sender um 20:15 Uhr sogar die zwischenzeitliche Marktführerschaft bescherte. Durchschnittlich 0,51 Millionen 14- bis 49-Jährige sorgten für überzeugende 12,5 Prozent Marktanteil, während alle anderen Privatsender um diese Zeit im einstelligen Bereich verharrten. Insgesamt entschieden sich diesmal 960.000 Zuschauerinnen und Zuschauer für die Comedyshow mit Sebastian Pufpaff.

Keine guten Nachrichten kamen indes vom Vorabend, wo zum Ende der Woche der vorzeitige Abschied der "Cooking Academy" ansteht. Am Dienstag reichte es um 18:00 Uhr mal wieder für nur 100.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie einen Marktanteil von 3,0 Prozent in der Zielgruppe, nachdem "taff" zuvor noch mit 10,3 Prozent überzeugte. "Die Simpsons" und "Galileo" hatten es nach der "Cooking Academy" schwer, steigerten den ProSieben-Marktanteil aber zumindest noch auf bis zu 7,2 Prozent.

