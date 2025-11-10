Das Erste hat am Sonntagabend den Schwung des "Tatorts" genutzt, um zusätzliche Aufmerksamkeit auf das Dokudrama "Nürnberg 45 - Im Angesicht des Bösen" zu lenken. Mit Erfolg: Ab 21:45 Uhr erreichte der 90-minütige Film im Schnitt 2,43 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, die einem Marktanteil von 13,4 Prozent entsprachen. Nur bei den 14- bis 49-Jährigen fiel das Interesse mit 5,9 Prozent eher verhalten aus.

Der Ludwigshafener "Tatort: Mike & Nisha" hatte dem Ersten zuvor noch die Marktführerschaft bei Jung und Alt eingebracht: 7,58 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer entschieden sich für den Krimi mit Ulrike Folkerts, darunter 1,02 Millionen 14- bis 49-Jährige. Während der Gesamt-Marktanteil bei hervorragenden 29,9 Prozent lag, wurden bei den Jüngeren 19,8 Prozent erzielt - das reichte, um "Wer stiehlt mir die Show?" deutlich auf Abstand zu halten.

Beim Gesamtpublikum war der "Tatort" ohnehin in einer eigenen Liga unterwegs. Die ZDF-Reihe "Nächste Ausfahrt Glück" ging mit weit weniger als halb so vielen Zuschauern als größter Verfolger hervor und unterhielt im Schnitt 3,13 Millionen Menschen. Der Marktanteil lag bei nur 12,3 Prozent - ein eher mäßiger Wert. Zum Vergleich: In der Vergangenheit hatten noch regelmäßig über vier Millionen eingeschaltet.

Das anschließende "heute-journal" steigerte die ZDF-Reichweite indes am Sonntag noch um über eine Million auf 4,14 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Der Marktanteil lag bei sehr guten 19,1 Prozent und fiel bei den 14- bis 49-Jährigen mit 12,2 Prozent mehr als doppelt so hoch aus wie beim Vor- und Anschlussprogramm. Mit der Krimireihe "Weiss & Morales" sah es für den Sender ab 22:15 Uhr vor allem bei den Älteren gut aus: 2,39 Millionen Menschen sorgten hier noch für 15,8 Prozent Marktanteil.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;