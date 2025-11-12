RTLzwei erzielte am Dienstag einen Tagesmarktanteil von 5,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Das war der beste Tageswert für den Sender seit dem 3. Juni. Zu verdanken ist das vor allem einer starken Performance der Sozialdokus. Dabei waren die 6,0 Prozent, die "Armes Deutschland" um 20:15 Uhr in der klassischen Zielgruppe erreichte sogar etwas weniger als in der Vorwoche, auch wenn die Gesamt-Reichweite mit 0,63 Millionen leicht zulegte. "Hartz und Herzlich - Krefeld" kam am späteren Abend sogar nur auf 4,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

Doch RTLzwei profitierte davon, dass es schon tagsüber über weite Strecken richtig gut aussah. "Hartz Rot Gold" lag ab kurz nach 17 Uhr bei sehr guten 7,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" eine Stunde später ebenfalls noch bei 7,8 Prozent. In diesem Umfeld lief es auch für "Berlin - Tag & Nacht" mit 5,5 Prozent Marktanteil so gut wie lange nicht. Am Vormittag hatte "Der Trödeltrupp" sogar für zweistellige Marktanteile bei den 14- bis 49-Jährigen gesorgt.

Doch zurück in die Primetime. Dort hielt sich bei Vox "Mälzers Meisterklasse" in der zweiten Woche recht stabil. 0,73 Millionen interessierten sich für die zweite Folge, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei 7,2 Prozent, bei den 14- bis 59-Jährigen sah es mit 5,0 Prozent allerdings nur mäßig gut aus. Zufrieden sein kann man bei Kabel Eins, wo "Rampage - Big Meets Bigger" 5,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und sogar 5,8 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen erreichte. 0,98 Millionen sahen insgesamt zu.

Probleme hatte hingegen Sat.1, wo "Hochzeit auf den ersten Blick" nach dem Aufschwung der Vorwoche wieder deutlich verlor. Eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer waren dabei, 120.000 weniger als sieben Tage zuvor. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen rutschte um 1,9 Prozentpunkt auf 6,4 Prozent ab, bei den 14- bis 59-Jährigen reichte es noch für 5,7 Prozent. Fürs "Sommerhaus der Stars" ging's etwas nach oben - 1,14 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer insgesamt und Marktanteile von 7,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen sowie 7,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen bleiben trotzdem maue Werte. Inzwischen findet der Großteil der "Sommerhaus"-Nutzung aber zeitversetzt statt.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;