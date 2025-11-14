Weil der Freitagabend bei RTL in dieser Woche für das Fußball-Länderspiel zwischen Deutschland und Luxemburg reserviert ist, musste "Ninja Warrior Germany" ausnahmsweise auf den Donnerstag ausweichen. Den Quoten hat der Wechsel allerdings nicht nennenswert geschadet: Mit 1,39 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern erreichte das Special "Der direkte Weg ins Finale" nur geringfügig weniger Menschen als zuletzt und in der Zielgruppe ging die Show mit 440.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren sowie 11,3 Prozent Marktanteil als Primetime-Marktführer hervor.

Stefan Raab machte aus der Vorlage allerdings zu wenig: Trotz prominenter Besetzung - mit Boris Becker, Stefan Effenberg und Laura Wontorra - brachte es "Raabs Pokernacht" ab 23:11 Uhr bis tief in die Nacht hinein auf nur 7,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Insgesamt waren über die lange Strecke bis weit nach 2 Uhr im Schnitt lediglich 270.000 Zuschauerinnen und Zuschauer mit dabei. Die Tagesmarktführerschaft war RTL am Donnerstagabend mit durchschnittlich 9,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen jedoch nicht zu nehmen.

Die meistgesehene Sendung des Gesamtpublikums lief unterdessen im Ersten: Dort überzeugte "Der Bremerhaven-Krimi" nach fast zweijähriger Abstinenz mit 5,30 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern und einem Marktanteil von 22,2 Prozent. Das reichte auch, um "Die Bergretter" im ZDF in den Schatten zu stellen - doch mit 4,31 Millionen Personen sowie 18,0 Prozent Marktanteil erwies sich auch die Serie als voller Erfolg. Beim jungen Publikum wiederum erreichten "Die Bergretter" ordentliche 7,0 Prozent Marktanteil, während der ARD-Krimi mit 8,5 Prozent überzeugte.

Gute Quoten erzielte der Sender später am Abend auch mit seinen Comedy-Formaten: So punkteten "Nuhr im Ersten" und "Die Carolin Kebekus Show" mit Werten von 8,7 und 9,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Für Kebekus bedeutete das den bislang höchsten Marktanteil der laufenden Herbst-Staffel. Ähnlich schnitt übrigens auch das ZDF ab, wo "Maybrit Illner" und "Markus Lanz" noch für Marktanteile von 8,5 und 9,1 Prozent bei den Jüngeren sorgten. Insgesamt hielt Lanz mit seinem Talk nach 23 Uhr noch 1,30 Millionen Menschen im ZDF, die 15,7 Prozent Marktanteil entsprachen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;