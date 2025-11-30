Noch hat sich das Publikum nicht sattgesehen an der x-ten Wiederholung der Harry-Potter-Filmreihe. Sat.1 erzielte mit "Harry Potter und der Halbblutprinz" am Samstagabend einen Marktanteil von 11,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen - das war der höchste Wert für einen Potter-Film seit ziemlich genau einem Jahr und machte Sat.1 beim jungen Publikum zu stärksten Silbereisen-Verfolger noch vor "The Masked Singer" bei ProSieben und weit vor Raab und Bully bei RTL.

Es gibt aber auch einen Wermutstropfen: Ältere waren nicht allzu viele mit dabei, die Gesamt-Reichweite blieb mit 0,79 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern überschaubar, schon in der erweiterten Zielgruppe 14-59 sah es mit 7,6 Prozent Marktanteil deutlich schwächer aus. Auch das "Sat.1 Frühstücksfernsehen" am Vormittag war für Sat.1 vor allem bei den Jüngeren ein voller Erfolg: Auf 10,1 Prozent belief sich der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, in der erweiterten Zielgruppe 14-59 waren es 6,8 Prozent.

Bei Kabel Eins war es andersherum. Blickt man auf die klassische Zielgruppe 14-49, dann sind die Wiederholungen der Serien "FBI: Special Crime Unit" am Samstagabend mit 2,6 und 3,2 Prozent kein Erfolg. In der erweiterten Zielgruppe 14-59 sah es mit 4,0 und 4,1 Prozent hingegen ziemlich gut aus. "FBI: Most Wanted" steigerte sich am späteren Abend auf 4,6 und 5,5 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen, auch in der Zielgruppe 14-49 lief es mit 4,0 und 4,9 Prozent hier dann recht gut.

Ein eher mauer Samstagabend war's für RTLzwei: Der Film "Twister" kam nicht über 3,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus, danach lag "Supercell - Sturmjäger" bei 3,9 Prozent in der klassischen Zielgruppe. Auf Filme setzte auch Vox: "Die Reise zur geheimnisvollen Insel" lag bei soliden 6,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und 6,1 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen. Die Gesamt-Reichweite lag mit 0,97 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern aber sogar höher als bei Harry Potter in Sat.1 und der Raab-Show bei RTL und nur knapp unter "The Masked Singer" bei ProSieben.

