Die meistgesehene Sendung des Tages ist am Dienstag das DFB-Pokalspiel zwischen Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen im Ersten gewesen. 5,12 Millionen Menschen sahen sich die Übertragung ab 21 Uhr an, schon beim Gesamtpublikum wurden damit sehr gute 23,6 Prozent Marktanteil gemessen. Noch besser lief es beim jungen Publikum: In der Altersklasse 14-49 kam Das Erste sogar auf 30,6 Prozent.

Damit konnte man die Werte, die das Nations-League-Finale der Frauen am Vorabend geholt hatte, noch locker übertrumpfen. Bei diesem Spiel, in dem sich Deutschland mit 3:0 gegen Spanien geschlagen geben musste, sahen 4,02 Millionen Menschen zu. Die Marktanteile lagen bei 19,4 (gesamt) und 18,5 Prozent (14-49). Die auf 20:26 Uhr verlegte "Tagesschau" brachte es im Fußball-Sandwich auf 3,69 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.

Der Fußball-Erfolg des Ersten strahlte übrigens auch auf andere Formate ab: "Gefragt - gejagt" erreichte auf dem noch immer etwas ungewohnten Sendeplatz um 17:10 Uhr durchschnittlich 2,10 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer - mehr waren es bislang überhaupt noch nie. Die Quizshow mit Alexander Bommes lag damit nun erstmals auch auf dem Schnitt der jüngsten Staffel, die noch eine Stunde später lief.

Am späten Abend sendete Das Erste nicht nur die Zusammenfassungen der anderen DFB-Pokalspiele, sondern auch die Highlights des Handball-WM-Spiels der Frauen zwischen Deutschland und den Färöer Inseln. Mit beiden Zusammenfassungen erzielte man mehr als 20 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum. Das gelang auch der ersten Folge der Doku-Reihe "Being Katarina Witt", die um 23:50 Uhr startete und dementsprechend erst nach Mitternacht vorbei war. Hier wurden starke 21,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen gemessen. Insgesamt sorgten 1,19 Millionen Zuschauende für 14,8 Prozent.

Durch diese starken Quoten ist Das Erste am Dienstag auch auf Tagessicht nicht zu schlagen gewesen. Mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 15,7 Prozent ließ man das ZDF (14,2 Prozent) hinter sich. Beim jungen Publikum zwischen 14 und 49 Jahren reichten 17,3 Prozent für den einsamen Platz an der Spitze, auf Rang zwei holte RTL 8,5 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;