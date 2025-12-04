Schon am Dienstag erreichte der DFB-Pokal mehr als fünf Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, als Dortmund und Leverkusen gegeneinander spielten. Am Mittwoch waren es sogar noch rund 100.000 mehr: Das Spiel zwischen Bayern München und Union Berlin verfolgten 5,22 Millionen Personen, keine andere Sendung nach 20:15 Uhr hatte eine höhere Reichweite. Der Marktanteil lag bei sehr guten 23,3 Prozent.

Doch das Rennen um die Primetime-Krone war äußerst knapp, Das Erste schickte mit "Schattenmord: Unter Feinden" nämlich einen sehr gefragten Krimi auf Sendung. Hier sahen 5,20 Millionen Menschen zu, das entsprach 21,8 Prozent. Zusammengerechnet lagen Das Erste und das ZDF am Mittwochabend also bei einer Reichweite von mehr als 10 Millionen. Für Das Erste war der von UFA Fiction produzierte Film der mit Abstand reichweitenstärkste Mittwochs-Krimi in diesem Jahr.

Während die Sache insgesamt sehr knapp war, sah es beim jungen Publikum gänzlich anders aus. Zwar holte "Schattenmord" gute 8,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, die Fußballübertragung im ZDF brachte es jedoch auf 28,6 Prozent. Mit den 1,34 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern aus dem Alter, die eingeschaltet hatten, war den Mainzern der Tagessieg sicher.

Das Erste übertrug am Mittwoch übrigens auch noch ein Pokalspiel, am Vorabend zeigte man das Match zwischen Bochum und Stuttgart - und holte damit ebenfalls gute Quoten. 2,51 Millionen Menschen waren hier mit dabei, mit den erzielten 13,9 (gesamt) und 14,2 Prozent Marktanteil (14-49) kann man zufrieden sein. Am späten Abend lagen sowohl "Plusminus" als auch "Maischberger" bei zweistelligen Gesamt-Marktanteilen. Das ZDF lag mit den Zusammenfassungen der restlichen Pokalspiele zeitweise bei mehr als 20 Prozent und auch Markus Lanz profitierte vom Fußball: Seine gleichnamige Talkshow startete um 23:45 Uhr und verzeichnete noch durchschnittlich 1,19 Millionen Zuschauer. Damit waren insgesamt sehr gute 17,8 Prozent drin, beim jungen Publikum wurden starke 17,1 Prozent gemessen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;