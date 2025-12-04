Mit ihren Shows haben sich RTL, Sat.1 und ProSieben am Mittwoch vergleichsweise schwer getan. Auffällig ist das vor allem bei "Joko & Klaas gegen ProSieben": Die Show unterhielt nur 610.000 Menschen, damit wurde der gerade erst vor zwei Wochen aufgestellte Tiefstwert noch einmal erreicht. Bei den 14- bis 49-Jährigen sorgten 390.000 Zuschauerinnen und Zuschauer für 9,0 Prozent, schlechter lief es für das Format überhaupt noch nie.

Und dennoch wird man mit diesen Werten bei ProSieben halbwegs leben können, aufgrund des DFB-Pokals im ZDF war die Konkurrenz größer als sonst. Sat.1 erreichte zur gleichen Zeit mit "The Taste" zwar 760.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, davon waren aber deutlich weniger zwischen 14 und 49 Jahren alt, weshalb hier nur 5,2 Prozent gemessen wurden. Das ist ein Tiefstwert für die laufende Staffel. In der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen behielt ProSieben angesichts von 6,0 Prozent ebenfalls die Oberhand, die Kochshow erreichte hier nur 4,9 Prozent.

Der "Stefan Raab Show" bei RTL blieben neue Tiefstwerte zwar erspart, schlecht lief es trotzdem. 700.000 Personen sahen sich die neueste Ausgabe von Raabs Show an, davon kamen 300.000 aus der klassischen Zielgruppe. Mit 6,7 Prozent Marktanteil war das Format kein Erfolg. "Stern TV" fiel später sogar noch auf 4,3 Prozent zurück. Alles in allem war es für RTL also ein ziemlich schlechter Abend, der dann auch den Tagesmarktanteil auf 6,5 Prozent gedrückt hat.

Apropos "richtig schlechter Abend" - den erlebte auch RTLzwei. Zwei Folgen von "Der Promihof" blieben bei jeweils 290.000 Zuschauerinnen und Zuschauern hängen, beim jungen Publikum wurden 1,9 und 1,3 Prozent Marktanteil gemessen. Eine schlechtere Woche im linearen TV gab es für die Realityshow noch nie, bei RTL+ läuft das Format spürbar besser - das dürfte auch auf die TV-Quoten drücken.

Ziemlich solide präsentierte sich derweil Vox: "Doc Caro - Jedes Leben zählt" erreichte zur besten Sendezeit 900.000 Menschen, Vox war damit der reichweitenstärkste Privatsender um 20:15 Uhr. Mit 6,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kann man angesichts der starken Konkurrenz leben. Blöd nur, dass den "Rettungsfliegern" im weiteren Verlauf des Abends die Puste ausging. Zwei Ausgaben erreichten nur 3,3 und 0,9 Prozent Marktanteil.

