Am Donnerstagabend stand bei RTL wieder der traditionelle Jahresrückblick "Menschen, Bilder, Emotionen" auf dem Programm. Der Reichweiten-Abwärtstrend der vergangenen Jahre setzte sich dabei weiter fort. Im Schnitt verfolgten diesmal 1,7 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die Show, das waren 120.000 weniger als im letzten Jahr und bedeuteten einen neuen Tiefstwert in der langen Geschichte der Sendung. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 9,6 Prozent.

Blickt man aufs jüngere Publikum, dann können sich die Quoten aber trotzdem sehen lassen. Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe 14-49 lag bei 12,1 Prozent, bei den 14- bis 59-Jährigen sah es mit 12,8 Prozent Marktanteil sogar noch etwas besser aus. Im Vergleich zum letzten Jahr zog der Marktanteil damit leicht an, vorläufig gewichtet waren damals nur 10,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen verzeichnet worden.

Die Marktführung um 20:15 Uhr musste RTL trotzdem anderen überlassen. Bei den 14- bis 59-Jährigen lag der "Zürich-Krimi" im Ersten mit 14,4 Prozent Marktanteil vorn, in der klassischen Zielgruppe 14-49 ging der Sieg an ProSieben, das mit dem Film "Aquaman" starke 11,3 Prozent Marktanteil verzeichnete. 0,93 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen sich den Film insgesamt an und ließen vergessen, dass hier ja eigentlich mal "Die Abrechnung" laufen sollte. Das Staffelfinale erreichte verbannt ins Nachtprogramm ab 1:40 Uhr nur 2,4 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe.

"Das 1% Quiz" in Sat.1 kam unterdessen bei den 14- bis 49-Jährigen auf einen Marktanteil von 8,1 Prozent, in der erweiterten Zielgruppe 14-59 waren allerdings nur 6,9 Prozent Marktanteil drin. 1,14 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet, das waren wieder etwas weniger als in der vergangenen Woche. Gemischte Gefühle gibt's bei Kabel Eins wohl beim Blick auf "Rosin & Kumptner - Mission mittendrin!". Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zog zwar sogar leicht auf gute 4,6 Prozent an, die Gesamt-Reichweite sackte aber um 120.000 auf rund 400.000 ab. Auch der Marktanteil in der erweiterten Zielgruppe 14-59 war mit 3,2 Prozent rückläufig.

Gemischt sind die Gefühle bei RTLzwei mit Blick auf "Die Geissens - Traumjob Prinzessin" sicher nicht. Hier ist eindeutig: Dieser Ableger ist ein Totalausfall. Die miserablen Quoten der Auftaktwoche wurden mit 1,4 und 1,5 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe nochmal unterboten. Um 20:15 Uhr sahen nur 190.000 Leute zu, ab 21:15 Uhr stieg die Reichweite immerhin auf 0,26 Millionen. Vox fuhr mit dem Bond-Film "Stirb an einem anderen Tag" hingegen gut: Marktanteile von knapp über 8 Prozent in beiden Zielgruppe und eine Gesamt-Reichweite von 1,08 Millionen können sich sehen lassen.

