Dem Disney Channel gelang am Freitag in der klassischen Zielgruppe knapp der Einzug in die senderübergreifende Top 25 der meistgesehenen Sendungen des Tages. Zu verdanken war das dem Film "Die Schöne und das Biest", der ab 20:15 Uhr einen sehr guten Marktanteil von 5,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte. In der jungen Altersgruppe entschied man das Duell mit RTL Super für sich "Long Lost Christmas - Wiedersehen zu Weihnachten" kam dort auf 2,8 Prozent Marktanteil - erreichte insgesamt aber mehr Publikum. So sahen bei RTL Super 600.000 zu, "Die Schöne und das Biest" verzeichnete eine Gesamt-Reichweite von 390.000.

Bezogen aufs junge Publikum ließ Disney aber nicht nur den Konkurrenten RTL Super hinter sich, sondern auch diverse größere Sender. Dazu gehört ProSieben, das sich mit seiner Serien-Programmierung freitags weiterhin sehr schwer tut. "House of the Dragon" lief zwar etwas besser als sieben Tage zuvor, mit 3,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen kann man aber keinesfalls zufrieden sein. Insgesamt schauten 420.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu.

Auch RTLzwei tat sich mit seinem Filmprogramm diesmal recht schwer und kam mit "Collateral" nicht über 3,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus. Die Gesamt-Reichweite lag hier bei 500.000 Zuschauerinnen und Zuschauern. "Mord unter Palmen" zeigt bei Kabel Eins zwar eine aufsteigende Tendenz, rangierte mit 3,8 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe aber trotzdem hinter dem Disney Channel. Hier waren insgesamt 510.000 Zuschauerinnen und Zuschauer mit dabei.

Daniela Katzenberger lag bei Vox in der klassischen Zielgruppe mit Marktanteilen von 5,5 und 6,6 Prozent in etwa auf dem Niveau der vergangenen Woche, wenngleich die Gesamt-Reichweite spürbar geringer uasfiel. Statt rund 800.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen diesmal nur 650.000 bzw. 600.000 Personen die beiden Folgen.

