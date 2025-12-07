Am Samstagabend stand im ZDF die alljährliche Spendengala zur "Bild"-Aktion "Ein Herz für Kinder" auf dem Programm, die stets mit ihrer gewaltigen Spendensumme beeindruckt. Offiziell waren es diesmal etwas mehr als 26 Millionen Euro - die freilich zu einem beträchtlichen Teil auch durch Großspenden zusammenkamen, die nicht wirklich an diesem Abend generiert wurden. Die Quoten blieben auf dem Niveau der vergangenen Jahre stabil.

So sahen im Schnitt 2,89 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die Sendung - das entsprach exakt der Reichweite im letzten Jahr und war etwas mehr als 2023. Von den über fünf Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern, die 2020 einschaltete, war man aber weit entfernt. Der Marktanteil belief sich auf 13,8 Prozent beim Gesamtpublikum, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden gute 9,4 Prozent Marktanteil erzielt. Weitet man den Blick auf die 14- bis 59-Jährigen, dann belief sich der Marktanteil auf 10,7 Prozent.

Der Primetime-Sieg ging unterdessen an Das Erste, wo der Krimi "Spurlos in Venedig" 4,22 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer anlockte, was 19,0 Prozent Marktanteil entsprach. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Film bei 7,5 Prozent Marktanteil, bei den 14- bis 59-Jährigen bei 10,9 Prozent. Am Vorabend punktete die ARD schon bei Jung und Alt gleichermaßen mit der "Sportschau", die ab 18:30 Uhr insgesamt 3,42 Millionen Fußball-Fans anlockte. Der Marktanteil lag bei 20,8 Prozent beim Gesamtpublikum, 20,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. In der Altersgruppe 14-59 lag die "Sportschau" übrigens sogar noch vor allen Primetime-Shows und erreichte 20,3 Prozent Marktanteil.

Tagsüber war es das ZDF, das mit langen Sportübertragungen punkten konnte. Am gefragtesten war dabei wie eh und je Biathlon: Die Weltcup-Übertragung ab 16:27 Uhr kam dank 2,83 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern auf einen Marktanteil von 23,0 Prozent beim Gesamtpublikum, 17,6 Prozent wurden bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt. Doch auch Skispringen" war zuvor schon sehr gefragt: 1,82 Millionen sahen ab 14:44 Uhr zu, was 17,8 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach. Auch die übrigen Wintersport-Übertragungen erzielten gute Marktanteile bei Jung und Alt gleichermaßen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;