Blickt man auf die Tagesmarktanteile vom Sonntag (täglich sowohl fürs Gesamt-Publikum als auch für die Zielgruppen 14-49 und 14-59 einsehbar in der DWDL.de-Zahlenzentrale), dann fällt die starke Performance des MDR ins Auge: Mit 3,6 Prozent beim Gesamtpublikum rangiert das MDR Fernsehen hier auf Platz 6, weit vor ProSieben und Kabel Eins. RTLzwei wäre um ein Haar gar aus der Top 20 gefallen. Und auch bei den 14- bis 49-Jährigen und 14- bis 59-Jährigen war es fürs MDR mit Tagesmarktanteilen von je 2,4 Prozent ein ungewöhnlich starker Tag.

Zu verdanken ist das maßgeblich der Ausstrahlung mehrerer Märchenfilme, die die DEFA in den 1950er und 1960er Jahren in der damaligen DDR produziert hatte. So sahen sich zur Mittagszeit bereits im Schnitt rund 580.000 Zuschauerinnen und Zuschauer "Schneewittchen" an, was einem bundesweiten Marktanteil von 5,9 Prozent entsprach.

Danach liefen "Rumpelstilzchen oder Das Zaubermännchen", "Die goldene Gans", "Rübezahl, Herr der Berge" und "Das kalte Herz" mit Reichweiten zwischen 740.000 und 800.00 noch besser, der Marktanteil beim Gesamtpublikum kletterte auf bis zu 6,7 Prozent - und auch bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit bis zu 5,7 Prozent Marktanteil hervorragend aus. Im MDR-Kerngebiet kletterte der Marktanteil beim Gesamtpublikum zwischenzeitlich sogar auf über 18 Prozent.

Abends wiederholte der MDR dann um 20:15 Uhr "Weihnachten war's" mit Wolfgang Lippert - eine Sonderausgabe seiner Reihe "Damals war's", die erstmals schon 2023 zu sehen war. Trotzdem schalteten auch diesmal nochmal 590.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein, was ordentlichen 2,2 Prozent Marktanteil entsprach. Bei den 14- bis 49-Jährigen war der Marktanteil mit 2,0 Prozent fast genauso hoch.

