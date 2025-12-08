"Heute begrüße ich mal besonders herzlich die jüngeren ZDF-Zuschauer - und zwar alle beide!" Mit diesen Worten hat Oliver Welke das Publikum der "heute-show" am 28. November begrüßt - inhaltlich ging es dann um den Rentenzoff in der Regierung. Vor allem das junge Publikum schaltete aber in Massen ein, schon am Tag nach der Ausstrahlung verzeichnete die "heute-show" mehr als 20 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Durch die endgültige Gewichtung der Quoten ist dieser Wert nun noch deutlich gestiegen.

Zusätzlich mehr als eine halbe Million Menschen in dem Alter sahen sich die Ausgabe zeitversetzt an, in Summe steht Oliver Welke damit bei 1,37 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren. Der Marktanteil stieg auf 33,5 Prozent - es ist der zweithöchste Wert in der Geschichte der Sendung. Schon Anfang November hatte die Nachrichten-Satire diesen Meilenstein erreicht, den Wert von damals konnte man jetzt nochmals um mehr als einen Prozentpunkt steigern.

Und auch das Plus bei der Gesamtreichweite in Höhe von 1,25 Millionen ist enorm, nur zwei Ausgaben kamen in den zurückliegenden Jahren auf einen noch größeren Nachschlag. Insgesamt sahen am 28. November 4,39 Millionen Menschen zu. Damit führt die "heute-show" das Ranking der Sendungen, die am stärksten von der endgültigen Gewichtung profitiert haben, locker an. Auf Platz zwei landete, auch schon fast traditionell, das "ZDF Magazin Royale". Hier kamen noch 580.000 Zuschauerinnen und Zuschauer hinzu (Gesamtreichweite: 2,12 Millionen) und der Marktanteil wurde auf 29,2 Prozent (+8,3 Prozentpunkte) nach oben korrigiert. Auch hier ist der Marktanteil beim jungen Publikum einer der besten in der Geschichte der Sendung.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 28.11.

22:40 4,39

(+1,25) 22,8%

(+4,6%p.) 1,37

(+0,54) 33,5%

(+9,0%p.) ZDF Magazin Royale 28.11.

23:13 2,12

(+0,58) 14,3%

(+3,0%p.) 0,95

(+0,37) 29,2%

(+8,3%p.) Aktenzeichen XY... Ungelöst 26.11.

20:30 4,59

(+0,36) 19,8%

(+0,7%p.) 0,75

(+0,10) 16,5%

(+1,0%p.) Tatort: Licht 30.11.

20:15 8,89

(+0,33) 32,6%

(+0,1%p.) 1,31

(+0,13) 24,3%

(+1,1%p.) extra 3 27.11.

22:52 1,87

(+0,31) 14,3%

(+1,7%p.) 0,30

(+0,05) 11,7%

(+1,2%p.) Theresa Wolff - Nebel 29.11.

20:15 4,79

(+0,30) 20,8%

(+0,4%p.) 0,26

(+0,03) 6,8%

(+0,4%p.) Die Bergretter 27.11.

20:14 4,83

(+0,27) 20,7%

(+0,4%p.) 0,44

(+0,08) 11,2%

(+1,3%p.) Der letzte Bulle 24.11.

20:15 2,10

(+0,18) 8,2%

(+0,4%p.) 0,46

(+0,05) 9,7%

(+0,5%p.) Notruf Hafenkante 27.11.

19:27 3,19

(+0,18) 15,2%

(+0,5%p.) 0,20

(+0,02) 6,1%

(+0,5%p.) The Masked Singer 29.11.

20:14 1,18

(+0,18) 5,8%

(+0,7%p.) 0,36

(+0,02) 10,1%

(-0,0%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 24.11.-30.11.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Das Treppchen wird vervollständigt von "Aktenzeichen XY", das nachträglich noch 360.000 Zuschauerinnen und Zuschauer hinzugewinnen konnte. Aber auch der "Tatort" vom 30. November sowie die "extra 3"-Ausgabe einige Tage zuvor legten noch um mehr als 300.000 Zuschauende zu.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49) - Nur 20:15-Sendungen

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA The Taste 26.11.

20:14 0,97

(+0,11) 4,8%

(+0,4%p.) 0,35

(+0,08) 8,7%

(+1,5%p.) Bauer sucht Frau 24.11.

20:14 3,66

(+0,17) 15,3%

(+0,3%p.) 0,82

(+0,11) 17,9%

(+1,4%p.) Die Bergretter 27.11.

20:14 4,83

(+0,27) 20,7%

(+0,4%p.) 0,44

(+0,08) 11,2%

(+1,3%p.) Tatort: Licht 30.11.

20:15 8,89

(+0,33) 32,6%

(+0,1%p.) 1,31

(+0,13) 24,3%

(+1,1%p.) Aktenzeichen XY... Ungelöst 26.11.

20:30 4,59

(+0,36) 19,8%

(+0,7%p.) 0,75

(+0,10) 16,5%

(+1,0%p.) Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare 25.11.

20:14 0,91

(+0,14) 4,2%

(+0,5%p.) 0,19

(+0,04) 5,0%

(+0,9%p.) Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas 30.11.

20:15 0,74

(+0,08) 3,8%

(+0,3%p.) 0,53

(+0,06) 13,3%

(+0,8%p.) Hochzeit auf den ersten Blick 25.11.

20:14 0,98

(+0,08) 4,7%

(+0,2%p.) 0,31

(+0,05) 8,3%

(+0,8%p.) Der Promihof 26.11.

20:13 0,40

(+0,07) 1,7%

(+0,2%p.) 0,15

(+0,04) 3,3%

(+0,8%p.) Joko & Klaas Live 27.11.

20:14 0,87

(+0,08) 3,7%

(+0,2%p.) 0,58

(+0,08) 13,9%

(+0,8%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 24.11.-30.11.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 20:10 und 21:10 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Blickt man nur auf die Sendungen, die um 20:15 Uhr ausgestrahlt wurden und sortiert man diese nach der Veränderung des Zielgruppen-Marktanteils, sieht man, dass auch einige Privatsender in relevanter Größe von der endgültigen Gewichtung profitiert haben. "The Taste" und "Bauer sucht Frau" legten etwa um 1,5 und 1,4 Prozentpunkte zu. Die Kochsendung schnupperte mit insgesamt 970.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zudem an der 1-Million-Marke. Das "Sommerhaus"-Wiedersehen war dagegen auch zeitversetzt kein großer Hit. Durch zeitversetzte Nutzung kamen zusätzlich noch 140.000 Zuschauerinnen und Zuschauer hinzu, insgesamt blieb die Reichweite trotzdem bei 910.000 hängen. Der Marktanteil verbesserte sich nur leicht auf 5,0 Prozent.

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Sieben Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (3 Tage nach TV-Ausstrahlung) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Seit der Umstellung auf den "Marktstandard Bewegtbild" zum 1. Januar 2024 wird überdies auch die Nutzung von Livestreams in den Mediatheken mit eingerechnet - was sich vor allem bei Sport-Übertragungen bemerkbar machen dürfte. Weiterhin nicht enthalten sind hingegen die zeitversetzten Mediatheken-Abrufe. Durch die Hereinnahme der Livestream-Zahlen werden diese endgültig gewichteten Werte nun immer erst acht statt wie bislang vier Tage nach der Ausstrahlung veröffentlicht. Wir blicken daher nun immer Montags auf die größten Änderungen, die sich dadurch in der vorletzten Woche ergeben haben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;