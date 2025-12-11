ProSieben ist am Mittwochabend der erfolgreichste Sender beim jungen Publikum gewesen: "Joko & Klaas gegen ProSieben" unterhielt zur besten Sendezeit 450.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren, der Marktanteil lag bei guten 12,8 Prozent. Insgesamt sahen 700.000 Menschen zu. Damit steigerte sich die Show im Vergleich zur Vorwoche deutlich, damals sorgte der DFB-Pokal für Tiefstwerte beim ProSieben-Format.

Stefan Raab konnte dagegen nicht profitieren - im Gegenteil. 590.000 Menschen sahen sich die "Stefan Raab Show" bei RTL an, das waren über 100.000 weniger als in der Vorwoche. Bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit 7,0 Prozent gewohnt mau aus. "Stern TV” steigerte die Reichweite im Anschluss zwar auf 670.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, tat sich ab 21:30 Uhr in der klassischen Zielgruppe mit 6,1 Prozent Marktanteil noch schwerer als Raab. In der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen lief es für RTL sogar noch schlechter: Dort kamen "Raab Show" und "Stern TV" nicht über Werte von 4,6 und 5,4 Prozent hinaus.

Bemerkenswert: Der Spartensender Nitro erreichte dank "James Bond 007 - Der Morgen stirbt nie" fast genauso viele Menschen wie RTL mit Stefan Raab. Durchschnittlich 560.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen den Agentenfilm, der noch dazu auch bei den 14- bis 49-Jährigen mit 3,2 Prozent Marktanteil überzeugte. Mit Blick auf die klassische Zielgruppe war derweil am Mittwochabend Vox der stärkste Privatsender aus Köln: Dort überzeugte "Doc Caro" mit 7,6 Prozent Marktanteil und lag - zumindest nach vorläufig gewichteten Werten - klar vor Sat.1.

Dort wiederum blieb "The Taste" mit einem Marktanteil von nur 5,9 Prozent Marktanteil sowie insgesamt 750.000 Zuschauerinnen und Zuschauern ziemlich blass. Erfahrungsgemäß profitiert die Kochshow durch zeitversetzte Nutzung jedoch im Nachgang noch recht deutlich. Klar ist allerdings schon jetzt, dass es Sat.1 erstaunlich schlecht gelang, das Publikum zu halten: Mit "Best of The Taste" fiel der Sender am späten Abend auf übersichtliche 2,0 Prozent Marktanteil zurück.

Bei Kabel Eins wiederum bewegte sich der Spielfilm "The Dark Knight Rises" mit einem Marktanteil von 4,7 Prozent über dem Senderschnitt. Für RTLzwei gab's hingegen linear nicht viel zu holen: Dort erzielten drei "Promihof"-Folgen nur Marktanteile zwischen 1,5 und 2,4 Prozent - nach 22 Uhr lag die Gesamt-Reichweite bei nur noch 230.000 Personen. Das ist jedoch freilich nur die halbe Wahrheit, weil die Realityshow einen Großteil ihres Publikums nicht zuletzt im Streaming bei RTL+ findet.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;