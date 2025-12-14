Das Erste ist am Samstag mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 17,8 Prozent nicht zu schlagen gewesen. Und auch bei den 14- bis 49-Jährigen (12,3 Prozent) sowie den 14- bis 59-Jährigen (12,4 Prozent) stand man an der Spitze der Quotencharts. Zurückzuführen ist das auf ein Programm, das über den ganzen Tag hinweg ausgesprochen gut funktionierte.

In der Primetime stellte "Klein gegen Groß" mit 4,20 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern zwar einen Negativrekord auf, geringer war die Reichweite noch nie. Das ist aber nichts verglichen mit den Reichweitenrückgängen, mit denen die Shows der Privatsender teilweise zu kämpfen haben. Kai Pflaume holte trotzdem starke 20,3 Prozent Marktanteil und hatte mehr Publikum als die Shows von RTL und ProSieben zusammengerechnet.

Beim jungen Publikum gab es in der Primetime sogar keinen Weg vorbei am Ersten: 490.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren sorgten in dieser Altersklasse für 13,8 Prozent. Bei den 14- bis 59-Jährigen waren es ähnlich gute 13,6 Prozent. Am Vorabend überzeugte zudem die "Sportschau" mit einer Gesamtreichweite in Höhe von 3,39 Millionen sowie starken Marktanteilen: Während insgesamt 20 Prozent gemessen wurden, waren es bei den 14- bis 49-Jährigen 16,2 Prozent.

Doch es war nicht nur König Fußball, der am Samstag im Ersten sehr gefragt war. Zwischen 9 und 18 Uhr übertrug man etliche Wintersport-Wettkämpfe - und fuhr damit ganz überwiegend extrem hohe Quoten ein. Highlights waren jeweils die Biathlon-Übertragungen von Männern und später auch der Frauen, die es beide auf weit mehr als 2 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer brachten. Insgesamt waren mit diesen zwei Übertragungen 31,7 und 26,9 Prozent Marktanteil drin, beim jungen Publikum sah es angesichts von 20,6 und 17,4 Prozent ebenfalls sehr gut aus.

Überhaupt lag Das Erste am Samstag zwischen 9:30 und 23:30 Uhr durchgängig bei zweistelligen Marktanteilen in der Altersklasse 14-49. So erklärt sich dann auch der hohe Tagesmarktanteil in dieser Zielgruppe. Die höchste Reichweite des Tages erzielte der Sender einmal mehr mit der "Tagesschau", bei der sich um 20 Uhr 5,38 Millionen Menschen informierten.

Die insgesamt höchste Reichweite des Tages verzeichnete jedoch das ZDF, das mit "Friesland" in der Primetime sogar 5,66 Millionen Menschen zum Einschalten brachte, damit waren für die Mainzer 25,3 Prozent Marktanteil drin. Bei den 14- bis 49-Jährigen lief es angesichts von 9,2 Prozent ebenfalls gut. Später lag "Der Staatsanwalt" noch bei einem zweistelligen Gesamt-Marktanteil. Mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 12,6 Prozent war das ZDF durchaus gut unterwegs, mit den vielen Sport-Übertragungen und der starken Primetime ist Das Erste aber nicht zu schlagen gewesen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;