Mit einem Tagesmarktanteil (14-49) in Höhe von 3,9 Prozent ist der Samstag für Sport1 richtig gut verlaufen, zu verdanken hatte der Sender das einmal mehr den stundenlangen Übertragungen von der Darts-WM. Bereits mit der Nachmittagssession erreichte man durchschnittlich 270.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, das entsprach beim jungen Publikum starken 5,3 Prozent Marktanteil. Noch besser sah es dann am Abend aus.

Ab kurz vor 20 Uhr erreichte Sport1 mit der stundenlangen Übertragung der WM-Spiele sogar 550.000 Menschen sowie 6,9 Prozent Marktanteil. Für den Sender sind das gigantische Werte - zumal so früh im Turnier. Schon die ersten beiden Turniertage bescherten Sport1 hohe Quoten - und man kann wohl davon ausgehen, dass die Werte im Verlauf des Wettbewerbs noch steigen werden.

Am Samstag setzte man sich abends sogar vor Nitro, das die Zweitliga-Partie zwischen Hannover 96 und dem VfL Bochum übertrug. Im Schnitt schalteten 430.000 Menschen ein, der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag bei 3,0 Prozent. Damit konnte man sich im Vergleich zur Vorwoche immerhin wieder etwas verbessern, damals wurde mit einer Reichweite in Höhe von 340.000 ein neuer Tiefstwert aufgestellt.

Bei Sky waren am Samstag etliche Spiele aus der Fußball-Bundesliga zu sehen, doch es lief nicht alles nach Plan. Nachmittags erreichten die Einzelspiele zusammengerechnet 650.000 Zuschauerinnen und Zuschauer - weniger waren es in dieser Saison noch nie. Und auch die erzielten 8,6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe sind ein Tiefstwert. Normalerweise kommt Sky nachmittags auf rund eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer sowie fast 20 Prozent Marktanteil.

Besser lief es für den Pay-TV-Sender dann mit dem abendlichen Topspiel zwischen Leverkusen und Köln, das immerhin 520.000 Menschen sehen wollten. Auch damit lag man zwar unter dem aktuellen Saisonschnitt, im Vergleich zur Vorwoche steigerte man sich jedoch um knapp 200.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Auch den Marktanteil konnte man wieder steigern: Von 4,9 Prozent vor einer Woche auf jetzt 7,9 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;