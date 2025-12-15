Auch wenn der Beginn des Turniers gar nicht frei empfangbar war, ist es gelungen, in den vergangenen Tagen im Fernsehen noch eine Euphorie für die Handball-WM der Frauen auszulösen. Das Finale, in dem das deutsche Team gegen Norwegen verlor, trieb die Quoten am Sonntag gar in beachtliche Höhen: Durchschnittlich 5,79 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer waren im Schnitt ab 17:30 Uhr im Ersten mit dabei, sodass der Marktanteil bei hervorragenden 31,1 Prozent lag.

Noch besser lief es beim jungen Publikum, wo die Live-Übertragung aus Rotterdam gar den Tagessieg verzeichnete: Mit 1,27 Millionen 14- bis 49-Jährigen brachte es das WM-Finale hier auf famose 37,1 Prozent Marktanteil. Es war der quotenstarke Schlusspunkt eines ohnehin sehr erfolgreichen Sport-Wochenendes fürs Erste: So brachte es die Biathlon-Staffel der Männer bereits zur Mittagszeit mit 3,22 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern auf 28,2 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum, bei der Verfolgung der Frauen waren später noch 3,09 Millionen mit dabei.

Am Abend wiederum zählte die "Tagesschau" alleine im Ersten im Schnitt 7,14 Millionen Personen, ehe schließlich auch noch der "Tatort" für den üblichen Höhenflug am Sonntag sorgte. Mit 8,74 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern kam der neue Krimi aus Wien auf 33,3 Prozent Marktanteil, während 1,10 Millionen 14- bis 49-Jährige für 20,8 Prozent Marktanteil sorgten. Die Tagesmarktführerschaft war dadurch freilich nicht in Gefahr: Starke 20,2 Prozent Marktanteil erzielte Das Erste am Sonntag beim Gesamtpublikum, bei den 14- bis 49-Jährigen waren es 15,7 Prozent - in beiden Fällen erreichte der Sender einen fast doppelt so hohen Wert wie der Zweitplatzierte.

Mit Blick aufs Gesamtpublikum ging um 20:15 Uhr derweil der ZDF-Film "Eine fast perfekte Bescherung" als stärkster "Tatort"-Verfolger hervor. Mit 3,53 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern lag der Marktanteil bei guten 13,4 Prozent. Noch besser lief es danach jedoch für das "heute-journal", das die Reichweite des Mainzer Senders auf 3,97 Millionen trieb.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;