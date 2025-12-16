Die Neuauflage von "Der letzte Bulle" hat Sat.1 in den zurückliegenden Wochen gute Quoten beschert. Auch wenn die Krimiserie mit Henning Baum nicht an frühere Werte herankam - mit teils über zwei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern erwies sich die Staffel für den Privatsender, trotz vorheriger Ausstrahlung bei Prime Video, als schöner Erfolg. Einzig zum Staffel-Finale musste Sat.1 in dieser Woche nun doch noch spürbar kleinere Brötchen backen.

Gegen die dominante Krimireihe "Nord Nord Mord", die im ZDF von über sieben Millionen Menschen gesehen wurde, rutschte "Der letzte Bulle" spürbar ab. Um 20:15 Uhr zählte die Serie diesmal nur 1,29 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, ehe die letzte Folge im Anschluss von 1,38 Millionen gesehen wurde. Auch in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen setzte es mit Marktanteilen von 5,9 und 6,3 Prozent neue Tiefstwerte. Immerhin: In der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen lief es etwas besser - hier lagen die Marktanteile bei 6,5 und 7,1 Prozent.

Einen schwachen Abschluss gab's danach für "Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage". Nachdem die Comedyserie schon in der vorigen Woche abstürzte, reichte es auch für die letzten beiden Folgen nur noch für Marktanteile von 3,7 und 4,2 Prozent in der klassischen Zielgruppe. Mit 620.000 Zuschauerinnen und Zuschauern um 22:27 Uhr sowie 490.000 Personen eine halbe Stunde später bewegten sich die Reichweiten auf dem überschaubaren Niveau der Vorwoche.

Mehr erhofft haben dürfte man sich auch bei Vox, wo die neue "Weihnachts-Edition" von "Kitchen Impossible" am Dienstagabend mit lediglich 580.000 Zuschauerinnen und Zuschauern ein neues Allzeit-Tief verbuchte. Der Marktanteil in der Zielgruppe fiel mit 6,3 Prozent zudem nur mäßig aus. Vor einem Jahr hatte die weihnachtliche Ausgabe der Koch-Doku mit Tim Mälzer hingegen noch fast zehn Prozent erzielt. ProSieben schaffte indes mit "Der Herr der Ringe - Die zwei Türme" etwas bessere 6,8 Prozent, während "Hartes Deutschland" bei RTLzwei auf 5,0 Prozent. "Edge of Tomorrow" erzielte bei Kabel Eins um 20:15 Uhr noch 4,4 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;