Die Darts-WM erweist sich für Sport1 auch in diesem Winter wieder als herausragende Erfolgsgeschichte, wie schon der Blick auf die Tagesmarktanteile vom Donnerstag zeigt. Bei den 14- bis 49-Jährigen sortiert sich Sport1 da mit 6,9 Prozent auf Rang 4 ein - mit einem halben Prozentpunkt Vorsprung auf Sat.1 und RTL. Es war der höchste Tageswert seit dem 3. Januar, als die letzte Darts-WM für den gleichen Höhenflug gesorgt hatte.

Schon nachmittags zwischen 13:40 Uhr und 17:47 Uhr erzielte Sport1 mit der Übertragung aus dem Ally Pally starke 8,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, im Schnitt 290.000 Darts-Fans waren insgesamt dabei. Abends war Sport1 dann über längere Strecken sogar Marktführer beim jungen Publikum. So erzielte die abendliche Übertragung aus dem Ally Pally zwischen 20:08 Uhr und 00:28 Uhr einen Marktanteil von 12,1 Prozent in der klassischen Zielgruppe, in der erweiterten Zielgruppe 14-59 wurden 8,5 Prozent erzielt. Insgesamt verfolgten 0,78 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer im Schnitt die Übertragung.

Die RTL-Übertragung des Spiels zwischen Mainz 05 und Samsunspor FC in der Europa Conference Leage lockte zwar insgesamt mehr Leute vor den Fernseher - 1,14 Millionen während der ersten Hälfte, 1,52 Millionen während der zweiten 45 Minuten. Doch in den jüngeren Altersgruppen hängte Sport1 RTL deutlich ab. Während die Darts-WM im Schnitt 380.000 14- bis 49-Jährige anlockte, sahen beim Fußball nur etwa 200.000 zu. RTL musst sich mit ernüchternden Marktanteilen von 4,8 Prozent während der ersten und 5,8 Prozent währen der zweiten Hälfte in der klassischen Zielgruppe zufrieden geben. Auch bei den 14- bis 59-Jährigen lag die Darts-WM klar vor dem Fußball, RTL kam hier auf Marktanteile von 4,3 und 6,6 Prozent.

Um die Vorlaufzeit vor der Fußball-Übertragung zu verkürzen, hatte RTL um 20:15 Uhr wie schon der Vorwoche auf "GZSZ - Die Verlängerung" gesetzt. Von den 1,48 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern, die "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten" verfolgt hatten, konnte man immerhin 1,12 Millionen dran halten. Zum Start in den Abend reichte das noch für 9,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;