"Tatort"-Fans wurde am Sonntagabend deutlich mehr Ausdauer abverlangt als für gewöhnlich, weil sich die ARD entschied, die beiden Folgen "Ein guter Tag" und "Schwarzer Schnee" mit dem Team um Wotan Wilke Möhring direkt hintereinander auszustrahlen. Dementsprechend musste man sich also gleich ganze drei Stunden freiräumen, um beide Folgen zu sehen.

Zunächst mal schalteten im Schnitt 7,22 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer den ersten der beiden "Tatorte" ein - damit war die ARD natürlich wie gewohnt haushoher Marktführer mit einem Marktanteil von 27,7 Prozent beim Gesamtpublikum, 25,3 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen und 18,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Für "Tatort"-Verhältnisse war es trotzdem ein vergleichsweise schwacher Wert: Zuletzt hatte ein "Tatort" Mitte September eine geringere Reichweite verzeichnet.

Rund vier von fünf "Tatort"-Fans, die ab 20:15 Uhr zugesehen hatten, blieben dann auch ab 21:45 Uhr bei "Schwarzer Schnee" weiterhin dran - das ist deutlich mehr als die ARD sonst nach einem "Tatort" dranhalten kann, egal ob nun Caren Miosga oder andere Krimis laufen. In dieser Hinsicht war die Doppelprogrammierung also ein Erfolg. Zugleich sind die erreichten 5,83 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer für einen "Tatort" aber auch deutlich weniger als man das auf dem klassischen Sendeplatz für einen "Tatort" hätte erwarten können.

Der Marktanteil beim Gesamtpublikum blieb am späteren Abend mit 27,4 Prozent in etwa konstant, bei den 14- bis 49-Jährigen fiel er aber überraschenderweise sogar deutlich niedriger aus und ging auf 14,8 Prozent zurück. Hier blieb auch absolut gesehen ein geringerer Anteil des Publikums dran: Etwa ein Drittel der Zuschauerinnen und Zuschauer aus dieser Altersgruppe kamen vom ersten zum zweiten "Tatort" abhanden.

Das ZDF zeigte am Sonntagabend nur eine Wiederholung, war aber trotzdem der stärkste "Tatort"-Verfolger. Der Rosamunde-Pilcher-Film "Im siebten Himmel" kam mit 3,33 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern auf einen Gesamtmarktanteil von 12,2 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 4,9 Prozent gemessen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;