1,9 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen sich am Sonntagabend im Schnitt den Film "Red One: Alarmstufe Weihnachten" an - das war die höchste Reichweite für einen Sonntagabend-Film in Sat.1 seit 2023. In den Zielgruppen 14-49 und 14-59 war Sat.1 damit auch der stärkste "Tatort"-Verfolger. Die Marktanteile beliefen sich auf starke 12,1 Prozent in der klassischen und ebenfalls sehr erfreulichen 11,2 Prozent in der erweiterten Zielgruppe. Sat.1 schaffte es dann allerdings nicht, den Erfolg in den späteren Abend zu verlängern. "Dear Santa - Teuflische Weihnachten" kam nur noch auf Marktanteile von 5,2 (14-49) bzw. 6,2 Prozent (14-59).

ProSieben konnte zwar am Vorabend mit einem guten Marktanteil von 10,3 Prozent (14-49) für "Galileo X-Plorer" punkten, in der Primetime lief es dann allerdings schlecht. Der Film "Transformers: Aufstieg der Bestien" kam nicht über ganz magere 5,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus, insgesamt sahen im Schnitt nur 600.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu.

Damit sortierte sich ProSieben in Sachen Gesamt-Reichweite hinter Kabel Eins ein, das mit "Werner - Beinhart" 710.000 Zuschauerinnen und Zuschauer anlockte. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag der erste "Werner"-Film bei 5,2 Prozent. "Werner - Volles Rooää!" konnte sich im Anschluss aber noch auf 6,1 Prozent steigern. 560.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen hier zu.

Kabel Eins lockte damit auch mehr Leute vor den Fernseher als RTL mit der NFL. Das erste Spiel des Abends erzielte dort ernüchternde Reichweiten zwischen 530.000 und 590.000. Am Vorabend lag der Marktanteil während der ersten beiden Quarter noch bei 6,8 Prozent in der klassischen Zielgruppe, in der Primetime waren bei den letzten beiden Quartern nur noch 5,3 und 5,5 Prozent drin. Auch bei der zweiten Partie blieben die Marktanteile durchweg tief im einstelligen Bereich. In der erweiterten Zielgruppe 14-59 sah es noch deutlich schlechter aus.

Auch für Vox lief es nicht gut am Sonntagabend - dort wurde allerdings auch nur die Wiederholung einer alten Weihnachts-Folge von "Kitchen Impossible" gezeigt, nachdem man die neue Folge schon Anfang der Woche verbraten hatte. Die Folge war ein mauer Marktanteil von 4,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, 4,4 Prozent wurden bei den 14- bis 59-Jährigen erzielt. Insgesamt schauten 720.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu. RTLzwei tat sich mit dem "Mercury Puzzle" in der Primetime zwar ebenfalls schwer und kam nur auf schwache 3,6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Dafür punktete am Vorabend bereits "Charlie und die Schokoladenfabrik" mit starken 6,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. 660.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen sich den Film insgesamt im Schnitt an.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;