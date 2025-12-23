Einen Tag vor dem Staffel-Finale hat sich die RTL-Kuppelshow "Bauer sucht Frau" noch einmal deutlich steigern können. Durchschnittlich 3,55 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten am Montagabend ein - nur die "Tagesschau" und der ZDF-Film "Dahlmanns letzte Bescherung" waren noch gefragter. Im Vergleich zur Vorwoche gewann "Bauer sucht Frau" rund 400.000 Zuschauerinnen und Zuschauer hinzu und wiederholte damit den Staffel-Bestwert von Anfang des Monats.

Bemerkenswert: "Bauer sucht Frau" war über alle Zielgruppen hinweg gleichermaßen beliebt. So erzielte die Show mit Inka Bause beim Gesamtpublikum ebenso einen Marktanteil von 15,3 Prozent wie in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen, wo es mit 670.000 Zuschauerinnen und Zuschauern dieser Altersgruppe sogar für den Tagessieg reichte. In der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen wiederum sorgte "Bauer sucht Frau" mit 15,0 Prozent ebenfalls für die RTL-Marktführerschaft. Dazu kommt, dass danach auch noch "Ralf der Bauernreporter" mit 2,30 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern überzeugte.

Probleme bereitete dem Sender dagegen weite Strecken des Tagesprogramms. Nachdem schon die "Punkt"-Magazine am Morgen mit Marktanteilen zwischen 4,6 und 6,7 Prozent enttäuschten, kam auch "Punkt 12" nicht über 6,6 Prozent in der klassischen Zielgruppe hinaus. Für "Barbara Salesch - Das Strafgericht" war ab 15 Uhr sogar nur ein desolater Beinahe-Tiefstwert von nur 1,5 Prozent drin - was wohl auch der Konkurrenz durch die Darts-WM geschuldet war, die bei Sport1 am Nachmittag für starke 13,2 Prozent sorgte.

Auch am Abend war auf die Darts-WM Verlass: Diesmal überzeugte die Übertragung mit 9,1 Prozent Marktanteil, womit sich Sport1 auf Augenhöhe mit ProSieben bewegte. Dort verbuchte "Indiana Jones und der letzte Kreuzzug" im Schnitt 9,3 Prozent Marktanteil sowie insgesamt 1,16 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Größter Bauern-Verfolger in der Zielgruppe war jedoch Sat.1, das mit "Blind Side - Die große Chance" auf überzeugende 10,2 Prozent Marktanteil.

Vox konnte mit der Komödie "Eine zauberhafte Nanny" hingegen nicht mithalten und kam um 20:15 Uhr mit lediglich 5,8 Prozent Marktanteil über die Ziellinie. Daneben erzielte "San Andreas" bei Kabel Eins ordentliche 4,1 Prozent, während RTLzwei mit "Inferno" nicht über 3,7 Prozent hinauskam

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;