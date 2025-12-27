Seit 2010 ist es nun schon Tradition, dass es am 2. Weihnachtsfeiertag abends zum Duell zwischen "Tatort" und "Traumschiff" kommt - und wie in den letzten Jahren behielt mit Blick auf die Gesamt-Reichweite auch diesmal der "Tatort" wieder die Oberhand. Trotzdem stellt sich die Frage, ob die Programmierung der Reihe an diesem Abend aus Quotensicht wirklich besonders schlau ist, denn die Krimireihe erreicht dort alle Jahre wieder deutlich weniger Leute als sonst an einem gewöhnlichen Sonntagabend.

So schalteten diesmal 5,13 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die Folge "Das Verlangen" ein, das war die geringste Reichweite seit genau zwei Jahren. Der Marktanteil belief sich trotzdem auf starke 21,6 Prozent. "Das Traumschiff" im ZDF lag diesmal sogar recht deutlich dahinter: Nur 4,26 Millionen Personen wollten die neueste Folge des ZDF-Klassikers sehen - das waren so wenige wie noch nie in der Geschichte des "Traumschiffs". Der Marktanteil belief sich hier auf 17,9 Prozent.

Beim jungen Publikum herrschten allerdings andere Verhältnisse. Denn während der "Tatort" sonst auch bei den 14- bis 49-Jährigen die Konkurrenz regelrecht deklassiert, reichte es diesmal hier nur für 11,7 Prozent Marktanteil und damit für einen ungewohnten dritten Platz. Ganz vorne rangiert hier hingegen das "Traumschiff", das in der jungen Altersgruppe stolze 16,1 Prozent Marktanteil erzielen konnte - und damit sogar den höchsten Wert seit März 2024.

Ab 21:45 Uhr überholte das ZDF Das erste dann auch beim Gesamtpublikum. Obwohl es sich bei "Kreuzfahrt ins Glück" nur um eine Wiederholung handelte, blieben immerhin 3,05 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer dran, was 14,9 Prozent Marktanteil entsprach. Dem Ersten gelang es nicht so gut, das Krimi-Publikum bei sich zu halten: "Inspector Lynley & Sergeant Havers" mussten sich mit einer Gesamt-Reichweite von 2,61 Millionen und einem Marktanteil von 12,7 Prozent begnügen. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil sogar nur bei 3,4 Prozent, "Kreuzfahrt ins Glück" kam im ZDF hingegen auf 11,0 Prozent.

Recht enttäuschend lief im ZDF dafür dann am späten Abend eine neue Folge von "Welke & Pastewka - Wiedersehen macht Freude!". Mit 0,98 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern und mageren 8,2 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum konnte man nicht so recht an die Erfolge der letzten Jahre anknüpfen. Zumindest bei den 14- bis 49-Jährigen lag die Sendung mit 8,3 Prozent Marktanteil aber weiterhin über dem ZDF-Schnitt.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;