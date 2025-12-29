Die beiden letzten "Tatort"-Folgen in diesem Jahr waren aus Quotensicht zugleich auch die schwächsten: Nachdem an Weihnachten schon der Münchner Fall "Das Verlangen" nur etwas mehr als fünf Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer erreichte, fiel am Sonntag nun "Murot und der Elefant im Raum" sogar knapp unter die 5-Millionen-Marke. In den vergangenen 15 Jahren geschah das überhaupt nur zwei Mal, zuletzt 2022 beim Weihnachts-"Tatort".

Mit im Schnitt 4,95 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern bescherte auch der neueste Murot-Fall dem Ersten aber die Marktführung in der Primetime, der Marktanteil konnte sich mit 19,6 Prozent ebenfalls sehen lassen. Der Jahres-Schnitt liegt aber rund zehn Prozentpunkte höher. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen setzte sich der "Tatort" mit 15,2 Prozent Marktanteil an die Spitze, ebenso bei den 14- bis 59-Jährigen, wo 19,2 Prozent Marktanteil erzielt wurden.

Weitere 240.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen ab 21:45 Uhr dann übrigens noch die Wiederholung des Krimis bei One. Im Ersten lief zu diesem Zeitpunkt die zweite Folge von "Inspector Lynley & Sergeant Havers", die im Vergleich zum Auftakt leicht zulegen konnte. 2,72 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer richten hier für einen Marktanteil von 13,6 Prozent. Jüngere waren kaum darunter, in der Altersgruppe 14-49 sackte der Marktanteil auf 2,8 Prozent ab.

Tagsüber konnte Das Erste unterdessen schon mit Wintersport punkten. Das Qualifikations-Springen der Vierschanzentournee lockte ab 16:29 Uhr 3,34 Millionen Leute vor den Fernseher, was 20,7 Prozent Marktanteil entsprach. Die Übertragung vom Biathlon auf Schalke verfolgten ab 18:12 Uhr dann 3,4 Millionen Interessierte, ab 19:11 Uhr waren 3,62 Millionen mit dabei. Zu diesem Zeitpunkt lag der Marktanteil noch bei 16,8 Prozent beim Gesamtpublikum, 12,0 Prozent wurden bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt.

Stärkster "Tatort"-Verfolger in der Primetime war unterdessen wie üblich das ZDF, wo der Inga-Lindström-Film "Minnas Traum" 3,87 Millionen Leute vor den Fernseher lockte. Das entsprach einem Marktanteil von 15,3 Prozent, in der jüngeren Altersgruppe 14-49 wurden 6,1 Prozent Marktanteil erreicht. "Die Drei Musketiere - D'Artagnan" lief ab 22 Uhr mit 1,76 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern und einem Marktanteil von 10,2 Prozent dann aber nur verhalten.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;