Das ZDF ist der Sender mit der höchsten Reichweite um 20:15 Uhr gewesen. Der zweite Teil des "Taunuskrimis" mit dem Titel "In ewiger Freundschaft" erreichte 4,36 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, im Vergleich zum Vortag ist das ein Plus von mehr als 400.000. Der Marktanteil lag bei sehr guten 18,2 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen blieb der Krimi jedoch ziemlich blass, hier wurden nur 4,5 Prozent gemessen.

Das ZDF setzte sich damit auch vor das Erste, das in der Primetime mit "Die Heiland" 3,88 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verzeichnete, das entsprach 16,0 Prozent Marktanteil. "In aller Freundschaft" verlor danach viel Publikum und kam noch auf 3,13 Millionen sowie 13,3 Prozent. Dafür waren die ARD-Serien beim jungen Publikum gefragter, allen voran "Die Heiland", die auf 9,8 Prozent kam. "In aller Freundschaft" erzielte 7,1 Prozent.

Ähnlich wie der "Taunuskrimi" im ZDF hat sich auch "Wer wird Millionär?" bei RTL spürbar gesteigert. Die zweite Ausgabe der 3-Millionen-Woche erreichte 3,31 Millionen Menschen, das waren rund eine halbe Million mehr als am Montag. Beim Gesamtpublikum waren für RTL damit starke 17,7 Prozent Marktanteil drin und auch in den jüngeren Zielgruppen lief es hervorragenden. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 17,0 Prozent gemessen, das ist ein Plus in Höhe von mehr als 3 Prozentpunkten im Vergleich zum Montag. In der erweiterten Zielgruppe (14-49) waren 16,0 Prozent für Günther Jauch drin. In beiden Zuschauergruppen ist "Wer wird Millionär?" das erfolgreichste Primetime-Format gewesen.

Während "Wer wird Millionär?" RTL den ganzen Abend über hinweg gute Quoten bescherte und auch das "Nachtjournal" mit 18,0 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe profitierte, mussten bei den Öffentlich-Rechtlichen verschiedene Programme die Reichweiten des jeweiligen Vorprogramms halten, was sich als schwierig erwies. Die "Tagesthemen" im Ersten kamen noch auf 2,41 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, "Maischberger" lag danach bei 1,69 Millionen. Die Marktanteile beim Gesamtpublikum lagen bei etwas mehr als 11 Prozent. Im ZDF fiel "37 Grad" nach einem starken "heute journal" auf nur noch 6,6 Prozent zurück, das sorgte auch bei "Markus Lanz" für nur einstellige Werte.

