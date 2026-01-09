Das aufziehende Sturmtief "Elli", das für Schnee und Glätte sorgen soll, ist am Donnerstag auch im Fernsehen auf großes Interesse gestoßen - allen voran im Norden, wo das NDR Fernsehen besonders hohe Quoten verzeichnete. Mit einem bundesweiten Marktanteil von 3,5 Prozent landete der Sender auf dem fünften Platz, noch deutlich vor Sat.1, RTLzwei, ProSieben und Kabel Eins. In seinem Sendegebiet erreichte das NDR Fernsehen sogar stolze 11,4 Prozent Marktanteil und war damit das mit Abstand erfolgreichste Dritte Programm an diesem Tag.

Besonders stark waren dabei die Regionalmagazine um 19:30 Uhr, die bundesweit zusammengerechnet auf 1,70 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer kamen und damit Platz 20 im Quoten-Ranking belegten. Im Norden punktete der NDR zu diesem Zeitpunkt mit fulminanten 38,1 Prozent Marktanteil, wobei in Mecklenburg-Vorpommern sogar 49,2 Prozent erzielt wurden - hier schaltete am Vorabend also fast jeder Zweite ein. Das "Hamburg Journal" war mit 47,4 Prozent fast genauso stark und auch das "Schleswig-Holstein Magazin" erzielte mit 43,2 Prozent eine bemerkenswert hohe Quote.

Doch auch danach blieb das Interesse groß: So erreichte die "Tagesschau" im NDR Fernsehen im Schnitt 1,54 Millionen Menschen, ehe ein "NDR Info extra" zum Sturmtief noch 1,11 Millionen vor dem Fernseher hielt. Die Millionen-Marke knackte der Sender zudem auch nach 22 Uhr noch einmal - dort jedoch mit der Krimireihe "Nord bei Nordwest", die mit 1,07 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern auf einen bundesweiten Marktanteil von 6,5 Prozent kam.

Groß war am Donnerstag allerdings nicht nur das Interesse am Wintereinbruch, sondern auch am Wintersport: So überzeugte die Übertragung des Biathlon-Sprints der Frauen am Nachmittag im Ersten mit 2,15 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern. Der Marktanteil lag bei sehr starken 24,5 Prozent und fiel auch bei den 14- bis 49-Jährigen mit 13,4 Prozent gut aus. Beim bereits auf 11:30 Uhr vorgezogenen Sprint der Männer waren immerhin 1,21 Millionen Fans mit dabei, hier lag der ARD-Marktanteil bei 18,8 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;