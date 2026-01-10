In der Bundesliga ist es am Freitagabend bis zum Ende spannend geblieben. Eintracht Frankfurt ging in der Nachspielzeit gegen Borussia Dortmund in Führung, die Mannschaft von Trainer Niko Kovac schaffte aber noch vor dem Schlusspfiff den Ausgleich. Das dürfte dafür gesorgt haben, dass die meisten Fans bei der Übertragung bis zum Ende an ihren TV-Geräten geblieben sind. Mit den erzielten Quoten können jedenfalls sowohl Sky als auch Sat.1 zufrieden sein.

Zunächst zum Free-TV: Die Übertragung der Partie bei Sat.1 erreichte in der ersten Halbzeit 2,62 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, die zweiten 45 Minuten verfolgten im Schnitt dann sogar 3,11 Millionen. Schon insgesamt war das Match mit 10,5 und 13,2 Prozent Marktanteil ein schöner Erfolg für den Sender. Und es lief auch besser als kurz vor Weihnachten, als man die Partie zwischen Dortmund und Gladbach übertrug. Damals sahen eineinhalb Millionen bzw. etwas mehr als 2 Millionen Menschen zu.

Stark war die Übertragung auch beim jungen Publikum: Halbzeit zwei erreichte 850.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren, kein anderer Sender erreichte nach 20:15 Uhr eine höhere Reichweite. Der Marktanteil lag bei starken 18,1 Prozent, während der ersten Halbzeit wurden ebenfalls sehr gute 17,2 Prozent gemessen. Und auch in der erweiterten Zielgruppe lief es angesichts von 13,3 und 15,3 Prozent stark.

Bei Sky kam die parallele Übertragung übrigens noch auf 550.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 5,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Auch das ist ein gutes Ergebnis - und ebenfalls deutlich mehr als im Dezember, als man BVB-Gladbach parallel zu Sat.1 übertrug.

So erfolgreich Sat.1 am Freitag in der Primetime auch war, der Tagesmarktanteil (14-49) blieb mit 7,7 Prozent ziemlich klar einstellig. Das zeigt schon, wie groß die Probleme in der Daytime waren. Immerhin lag man vor ProSieben, das sich mit 7,1 Prozent begnügen musste. Doch auch beim Schwestersender kann man sich über eine gute Primetime freuen: Den Film "Jack Reacher" sahen dort 1,29 Millionen Menschen, das entsprach 9,8 Prozent Marktanteil.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;