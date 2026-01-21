Das ZDF hat am Dienstag nur knapp die Tagesmarktführerschaft beim jungen Publikum verpasst. Mit einem durchschnittlichen Marktanteil von 8,9 Prozent lag der öffentlich-rechtliche Sender bei den 14- bis 49-Jährigen lediglich 0,2 Prozentpunkte hinter RTL. Möglich war das vor allem durch eine sehr starke Primetime, in der die Marktanteile in dieser Altersgruppe während der gesamten Primetime durchweg zweistellig ausfielen.

Den Grundstein für den Erfolg legte dabei die Dokumentation "Donald Trump - König im Weißen Haus?", die sich um 20:15 Uhr mit 490.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren sowie einem Marktanteil von 12,9 Prozent noch vor "TV total" platzierte. Insgesamt schalteten genau drei Millionen Menschen ein, die 13,0 Prozent Marktanteil entsprachen.

Das Politmagazin "Frontal" tat sich im Anschluss mit 2,12 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern schwerer, hielt sich bei den Jüngeren aber mit richtig guten 10,2 Prozent Marktanteil klar über dem Senderschnitt, ehe das "heute-journal" schließlich sogar 13,6 Prozent erzielte. Insgesamt steigerte das Nachrichtenmagazin die ZDF-Reichweite um 21:45 Uhr auf 3,33 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Später am Abend wussten dann auch noch "37 Grad" und "Markus Lanz" mit guten Quoten zu überzeugen.

Lanz gewann dabei auch das Duell gegen "Maischberger" im Ersten: Während 1,47 Millionen Menschen den ZDF-Talk sahen, wurden im Ersten 1,12 Millionen gezählt. Bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte "Markus Lanz" starke 11,6 Prozent Marktanteil, Sandra Maischbergers ARD-Sendung schaffte hier 7,3 Prozent. Mit Blick aufs Gesamtpublikum lag Das Erste um 20:15 Uhr hingegen vorne: 3,89 Millionen Menschen sahen "Die Heiland", "In aller Freundschaft" kam danach noch auf 3,63 Millionen. Bei den Jüngeren punktete die Krankenhausserie zudem mit überzeugenden 10,1 Prozent - das war der beste Wert seit Mai 2025.

Starke Quoten gab's derweil auch in der Sparte: So überzeugte eine Wiederholung von "München Mord" bei ZDFneo um 20:15 Uhr mit 1,18 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern, die 5,3 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprachen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;