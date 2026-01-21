Nach Wolfgang Bahro im Potsdam-Krimi "Haveltod" hat nun auch Sebastian Ströbel seine Ermittlungen am "Tödlichen Dienst-Tag" bei RTL aufgenommen. Die erste Folge von "Einsatz Seeler - Ein Lübeck-Krimi" sahen beim Sender zur besten Sendezeit 2,15 Millionen Menschen, das waren nur etwas weniger als vor einer Woche bei "Haveltod". Der Marktanteil lag bei den Zuschauerinnen und Zuschauern ab drei Jahren bei sehr guten 10 Prozent.

Ähnlich wie Bahro gelang es aber auch Ströbel nicht besonders gut, junges Publikum anzusprechen. Bei den 14- bis 49-Jährigen erreichte der Krimi jedenfalls nur 6,1 Prozent Marktanteil. In der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen lief es mit 8,1 Prozent schon besser, wirklich überzeugen konnte "Einsatz Seeler" aber nur beim Gesamtpublikum.

Bei den Jüngeren konnte derweil mal wieder ProSieben glänzen: "TV Total" erzielte am Dienstagabend 11,9 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, besser lief es zuletzt vor rund zwei Monaten. 1,11 Millionen Menschen sahen sich die neueste Ausgabe der Comedyshow mit Sebastian Pufpaff an. Der "TV Total Stand-up Club" kam später immerhin noch auf 7,9 Prozent, konnte sich im Vergleich zur Vorwoche also abermals steigern.

Zufrieden sein kann man auch bei Vox und RTLzwei, beide Sender lagen in der Primetime bei guten Quoten. "Hot oder Schrott" unterhielt bei Vox 850.000 Menschen, damit waren 7,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen drin. "Hartz und herzlich" kam bei RTLzwei zwar nur auf 480.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, dafür lag der Marktanteil bei sehr guten 6,0 Prozent.

In Sat.1 blieb "Navy CIS" diesmal knapp unter der Millionen-Marke hängen, die Gesamtreichweite war angesichts von 940.000 Zuschauerinnen und Zuschauern dennoch recht ansehnlich. Wie immer gibt’s aber das Problem, dass die Serie beim jungen Publikum nur äußerst schlecht funktioniert. 4,9 Prozent Marktanteil wurden jetzt gemessen. "Navy CIS: Origins" lag im Anschluss bei noch schlechteren 3,7 Prozent. "FBI: Special Crime Unit" und "FBI: Most Wanted" holten später 3,0 und 3,9 Prozent.

Damit lag Sat.1 in den zwei Stunden nach 20:15 Uhr beim jungen Publikum noch hinter Nitro, das mit dem Bud-Spencer-Film "Der Große mit seinem außerirdischen Kleinen" auf 4,7 Prozent Marktanteil kam. Die Gesamtreichweite betrug 450.000. "Charleston - Zwei Fäuste räumen auf" lag später noch bei 3,1 Prozent Marktanteil - auch das ist ein gutes Ergebnis für Nitro, das mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 2,8 Prozent der erfolgreichste Spartensender am Dienstag war.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;