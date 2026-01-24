Bei RTL kann man mit dem Start der 19. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" sehr zufrieden sein. Mit durchschnittlch 4,27 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern erreichte die Realityshow - verglichen mit den vorläufig gewichteten Daten - über eine Viertelmillion Menschen mehr als beim Staffel-Auftakt vor einem Jahr. Schon bem Gesamtpublikum lag der Marktanteil damit bei starken 20,6 Prozent. Nur die ZDF-Krimis erreichten in der Primetime ein größeres Publikum.

Noch besser lief es für den Dschungel erwartungsgemäß in der Zielgruppe, in der 1,66 Millionen 14- bis 49-Jährige den Marktanteil ab 20:15 Uhr auf herausragende 37,5 Prozent trieben. Damit bewegte sich das Dschungelcamp auf der starken Flughöhe der vergangenen Jahre - der Tagessieg war "IBES" damit in dieser Altersgruppe nicht zu nehmen. Gleiches gilt für die erweiterte Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen: Dort setzte sich die RTL-Show mit 2,71 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 31,6 Prozent Marktanteil ebenfalls unangefochten an die Spitze.

Im weiteren Verlauf des Abends hielt dann auch noch "die Stunde danach" das Quoten-Niveau hoch: Ab 23:55 Uhr erreichte die Dschungel-Nachlese noch 1,66 Millionen Menschen sowie einen hervorragenden Marktanteil von 28,2 Prozent in der Zielgruppe, ehe das "Nachtjournal" ab 0:43 Uhr mit 25,7 Prozent ebenfalls auf ganzer Linie zu überzeugen wusste. Vor diesem Hintergrund überrascht es nicht, dass RTL dann auch als klarer Tagesmarktführer hervorging: Mit stolzen 21,6 Prozent erreichten die Kölner mehr als das Dreifache des Ersten, das Rang zwei belegte.

Die stärksten Privatsender abseits von RTL waren Vox und ProSieben mit jeweils 5,9 Prozent, gefolgt von Sat.1 mit 5,6 Prozent. Bei Letzterem behauptete sich das Live-Programm "Lassmalache" um 20:15 Uhr mit 6,3 Prozent sowie insgesamt 1,11 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern noch am besten gegen den Dschungel. Bei ProSieben wiederum erzielte der Film "Die Tribute von Panem - The Hunger Games" 5,5 Prozent, während "Goodbye Deutschland" bei Vox mit 3,5 Prozent enttäuschte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;