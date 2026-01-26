Wegen der NFL kamen Dschungel-Fans am Sonntagabend nur bedingt auf ihre Kosten - nach 40 Minuten war "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" daher dann auch schon wieder vorbei. Den Quoten hat das allerdings nicht geschadet. Im Gegenteil: Mit durchschnittlich 3,56 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern konnte die RTL-Show im Vergleich zum Samstag, als etwas weniger als 3,3 Millionen eingeschaltet hatten, sogar wieder merklich zulegen.

Beim Gesamtpublikum musste sich der Privatsender damit zwar hinter ARD und ZDF einordnen, doch in der Zielgruppe war "IBES" nicht zu schlagen. Dort sorgten 1,53 Millionen 14- bis 49-Jährige für einen hervorragenden Marktanteil von 26,0 Prozent. Verglichen mit dem Vorjahr, als der Dschungel durch die NFL ebenfalls verkürzt daherkam, ging's damit sogar um fast fünf Prozentpunkte nach oben. Deutlich schwerer tat sich hingegen die erstmals gezeigte "Stunde davor", die ab 19:05 Uhr aber immerhin 1,65 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 10,7 Prozent Marktanteil zählte. "RTL aktuell" hatte es zuvor allerdings noch auf über 19 Prozent gebracht.

Nach dem Dschungel gingen die RTL-Quoten unterdessen ein ganzes Stück zurück, dennoch konnte sich der Sender - insbesondere bei den Jüngeren - bis tief in die Nacht hinein auf die NFL-Übertragungen verlassen. Nachdem der kurze Countdown zunächst 1,38 Millionen Menschen vor dem Fernseher hielt, kamen die ersten beiden Quarter des Spiels zwischen den New England Patriots und den Denver Broncos auf 1,15 beziehungsweise 1,14 Millionen Fans, in der Zielgruppe lagen die Marktanteile bei 13,3 und 15,3 Prozent. Ab 22:45 Uhr konnten die letzten beiden Quarter schließlich sogar jeweils 17,0 Prozent einfahren, auch wenn die Gesamt-Reichweite zu diesem Zeitpunkt leicht unter die Millionen-Marke fiel.

Das nächtliche NFL-Spiel sorgte derweil für weiter steigende Marktanteile und erreichte gegen 3 Uhr hervorragende 28,2 Prozent in der Zielgruppe. Damit lief's allerdings etwas schlechter als vor einem Jahr, als sogar die Marke von 30 Prozent deutlich übersprungen werden konnte. Sehen lassen können sich die Quoten freilich trotzdem - ebenso wie auch der Tagesmarktanteil von RTL, der letztlich bei 13,4 Prozent lag. Die Marktführerschaft ging dennoch bei Jung und Alt gleichermaßen an Das Erste, das am Sonntag nicht nur vom "Tatort" profitierte, sondern auch vom Wintersport.

