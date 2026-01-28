"Wer weiß denn sowas?" ist seit dem Start der neuesten Staffel im zurückliegenden Oktober regelmäßig für sehr hohe Quoten gut. Im Schnitt kommt die Quizshow auf mehr als 3 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und auch beim jungen Publikum sind regelmäßig zweistellige Marktanteile drin. An diesem Dienstag lief es aber nochmal besser als ohnehin schon. 3,51 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sorgten für starke 21 Prozent Marktanteil.

Damit lag die von Kai Pflaume moderierte Quizshow auch hauchdünn vor der "SOKO" aus Köln, die zur gleichen Zeit im ZDF auf 3,47 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer kam. Mit den ermittelten 20 Prozent Marktanteil kann man aber natürlich auch in Mainz mehr als zufrieden sein. Einen gewaltigen Unterschied gab’s beim jungen Publikum (14-49): Während die ZDF-Serie bei schlechten 3,4 Prozent hängen blieb, holte "Wer weiß denn sowas?" starke 14,2 Prozent. Das war der höchste Wert des noch jungen Jahres, überhaupt waren nur eine handvoll Ausgaben der Show erfolgreicher in dieser Staffel.

Im weiteren Verlauf des Vorabend drehten sich dann die Machtverhältnisse: "WaPo Bodensee" unterhielt im Ersten noch 2,78 Millionen Menschen und kam damit auf 13,9 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Die "vor acht"-Schiene lag dann im einstelligen Bereich. Im ZDF hielten die "heute"-Nachrichten die Reichweite bei 3,40 Millionen und die "Rosenheim-Cops" steigerten sich sogar auf 3,61 Millionen. Damit holte das ZDF 17,3 und 16,1 Prozent Marktanteil.

In der Primetime schob sich dann wieder Das Erste vor das ZDF: Ein "ARD Extra" zu Antisemitismus in Deutschland erreichte 3,43 Millionen Menschen, auf diesem Niveau lag später auch die erste Ausgabe von "In aller Freundschaft". Eine zweite Folge der Serie steigerte sich danach auf 3,78 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. "In aller Freundschaft" kletterte so von zunächst 13,8 auf 16,1 Prozent Marktanteil.

Das ZDF erreichte zur gleichen Zeit mit "besseresser: Die Tricks von Aldi" 2,84 Millionen Menschen, damit waren nur überschaubare 11,4 Prozent Marktanteil drin. Und auch bei den 14- bis 49-Jährigen war die sonst so erfolgreiche Reihe angesichts von 7,6 Prozent recht blass. Hier hat wohl auch nicht geholfen, dass mit dem Dschungelcamp zur gleichen Zeit ein sehr erfolgreiches Format bei der Konkurrenz zu sehen war. "Frontal" fiel ab 21 Uhr jedenfalls unter die 2-Millionen-Zuschauermarke, der Marktanteil beim Gesamtpublikum betrug 7,7 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;