"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" ist am Donnerstag wieder unter die Marke von vier Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer gefallen. Mit durchschnittlich 3,73 Millionen Dschungel-Fans und einem Marktanteil von 16,1 Prozent sortierte sich die RTL-Show damit beim Gesamtpublikum deutlich hinter ARD und ZDF ein, nachdem am Abend zuvor noch über 400.000 Zuschauerinnen und Zuschauer mehr dabei waren. Am Dienstag hatten linear sogar fast viereinhalb Millionen eingeschaltet.

In der Zielgruppe hielt sich "IBES" gleichwohl weiter stabil über der Marke von 30 Prozent: Mit 1,42 Millionen 14- bis 49-Jährigen sowie 31,7 Prozent Marktanteil dominierte das Dschungelcamp die Quoten-Charts hier einmal mehr nach Belieben. Und auch in der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lief es für "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" mit 26,4 Prozent erneut stark. Im Anschluss punkteten zudem "Die Stunde danach" und "Die Stefan Raab Show" mit Marktanteilen von 22,2 und 18,0 Prozent in der klassischen Zielgruppe.

Zuschauer-Trend: Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Für RTL war es sogar ein gleich doppelt erfolgreicher Abend, weil neben dem Dschungel auch noch die Europa League bei Nitro ihr Publikum fand. So erreichte die erste Halbzeit des Spiels zwischen dem VfB Stuttgart und den Young Boys Bern ab 21:00 Uhr im Schnitt 1,02 Millionen Fans, ehe in während der zweiten Hälfte sogar 1,30 Millionen dabei waren - was schon beim Gesamtpublikum für starke 6,9 Prozent Marktanteil reichte. In der Zielgruppe überzeugte Nitro zu diesem Zeitpunkt gar mit 7,6 Prozent, nachdem die erste Hälfte bereits bei 5,9 Prozent lag.

Unmittelbar nach dem Abpfiff wurde für Nitro sogar ein Marktanteil von 11,1 Prozent gemessen, ehe die Highlights und Zusammenfassungen im weiteren Verlauf dann noch auf 4,4 Prozent kamen. Sehen lassen kann sich dann auch der Tagesmarktanteil, der mit 3,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen klar über den Normalwerten lag, während RTL dank des Dschungelcamps auch am Donnerstag wieder mit 19,1 Prozent ziemlich unangefochten die Marktführerschaft einfuhr.

Abseits davon gab's eher wenig zu holen: So erreichte ProSieben um 20:15 Uhr mit dem Spielfilm "Battleship" einen Marktanteil von 5,3 Prozent, während Vox mit "Kong: Skull Island" sogar nur 3,0 Prozent erzielte. Gut schlug sich hingegen Kabel Eins, das mit "Achtung Abzocke" auf 4,8 Prozent kam, und auch RTLzwei lag mit "Reeperbahn privat" und einem Marktanteil von 4,2 Prozent im grünen Bereich. Solide lief es zudem für Sat.1: Dort erreichte Jörg Pilawas "1% Quiz" trotz Wiederholung diesmal 1,12 Millionen Menschen sowie 6,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;