Fast acht Millionen Fans haben am frühen Freitagabend den Halbfinal-Sieg der deutschen Nationalmannschaft gegen Kroatien bei der Handball-EM verfolgt. Genau genommen waren ab 18:00 Uhr im Schnitt 7,96 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer im Ersten dabei - das waren sogar noch ein paar mehr als einige Tage zuvor beim Hauptrundenspiel gegen Dänemark, das allerdings auch in der Primetime angepfiffen wurde.

Mit Blick auf die Marktanteile konnte die Live-Übertragung im Ersten zudem die bisherigen Turnier-Rekorde klar pulverisieren: Starke 40,3 Prozent wurden beim Gesamtpublikum erzielt, bei den 14- bis 49-Jährigen sorgten 1,97 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sogar für herausragende 53,8 Prozent. In beiden Gruppen ging das packende Halbfinale damit als mit Abstand meistgesehene Sendung des Tages hervor.

Starke Quoten erzielte Das Erste aber auch ab 20:30 Uhr mit dem Spiel zwischen Dänemark und Island, das dem Sender damit ebenfalls die große TV-Bühne verschaffte. Auch ohne deutsche Beteiligung blieben 4,17 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer dran, die einen Marktanteil von 17,4 Prozent nach sich zogen. Auch hier lief es beim jungen Publikum noch besser: 20,2 Prozent machten das EM-Spiel zum mit Abstand stärksten Dschungel-Verfolger. Ebenfalls stark: Die "Tagesschau", die zwischen den beiden Partien alleine im Ersten von 5,94 Millionen Menschen gesehen wurde und bei den 14- bis 49-Jährigen fantastische 27,1 Prozent Marktanteil verbuchte.

Mit Live-Sport punktete - wenn auch auf anderer Flughöhe - indes auch Eurosport 1. Dort kämpfte Alexander Zverev am Morgen über fünf Stunden hinweg um den Finaleinzug bei den Australian Open, scheiterte letztlich aber gegen Carlos Alcaraz. Durchschnittlich 330.000 Fans schalteten bei Eurosport 1 ein, in der Zielgruppe erzielte der Sender damit in den Morgenstunden starke 14,8 Prozent Marktanteil - im fünften Satz waren nach Angaben des Senders bis zu 720.000 Fans dabei. Beim zweiten Halbfinale zwischen Novak Djokovic und Jannik Sinner waren es noch sehr gute 7,2 Prozent Marktanteil, insgesamt schalteten 410.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein.

