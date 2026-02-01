28,8 Prozent Marktanteil fürs Dschungelcamp, 19,0 Prozent für "Klein gegen Groß": Bei den 14- bis 49-Jährigen teilten sich RTL und Das Erste am Samstagabend fast die Hälfte des gesamten Kuchens unter sich auf. Kein Wunder also, dass für die übrigen Sender nicht viel zu holen war. ProSieben zog sich mit 5,9 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe für den Film "Geostorm" noch vergleichsweise ordentlich aus der Affäre und erreichte obendrein zur Senderbrand passende 770.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Sat.1 ging hingegen unter: Der Film "Downsizing" lockte im Schnitt gerade mal 430.000 Zuschauerinnen und Zuschauer an, das entsprach 1,9 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 2,6 Prozent erzielt, bei den 14- bis 59-Jährigen nur minimal bessere 2,7 Prozent.

Vox erging es zumindest zum Start in den Abend nicht viel besser: 450.000 Personen hatten "Edge of Tomorrow" eingeschaltet. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei 3,1 Prozent, 2,7 Prozent wurden bei den 14- bis 59-Jährigen erzielt. Erfreulich aber: "Oblivion" ließ ab 22:30 Uhr sogar die Gesamt-Reichweite nochmal auf eine halbe Million ansteigen, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen wurde auf 6,1 Prozent fast verdoppelt.

Um 20:15 Uhr lag Vox aber ebenso wie Sat.1 beim jungen Publikum noch hinter dem Disney Channel. Dort holte der Animationsfilm "Die Monster Uni" nämlich gute 3,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. 360.000 Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten insgesamt ein. Der direkte Konkurrent Super RTL kam mit "Für immer Shrek" auf 220.000 Zuschauerinnen und Zuschauer und einen Marktanteil von 2,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Auch das war aber noch mehr als RTLzwei erzielte. Dort floppte der Film "Tropic Thunder" mit im Schnitt nur 0,18 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern. Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag bei 1,1 Prozent. Kabel Eins rutschte mit "FBI: Special Crime Unit" zwischenzeitlich beim jungen Publikum sogar unter die 1-Prozent-Marke, die Gesamt-Reichweite war mit bis zu 420.000 aber zumindest deutlich höher.

