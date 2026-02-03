Das ZDF hat am Montagabend mit dem Spielfilm "Der schwarze Schwan", in dem Jan Josef Liefers wieder in die Rolle des Berliner Anwalts Joachim Vernau schlüpfte, hervorragende Quoten erzielt. Durchschnittlich 6,66 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer machten den Thriller zur mit Abstand meistgesehenen Sendung des Tages. Der Gesamt-Marktanteil belief sich auf stolze 26,9 Prozent.

Bei den 14- bis 49-Jährigen tat sich der Film allerdings gegen den Dschungel bei RTL ein ganzes Stück schwerer, landete mit einem Marktanteil von 8,0 Prozent aber zumindest noch vor sämtlichen privaten "IBES"-Verfolgern. Blickt man auf die 14- bis 59-Jährigen, dann erzielte "Der schwarze Schwan" aber bereits deutlich stärkere 15,1 Prozent. Erfolgreich war das ZDF zudem im Anschluss mit dem "heute-journal", das noch 3,73 Millionen Menschen vor dem Fernseher hielt.

Das Erste konnte in der Primetime hingegen mit Blick auf die Gesamt-Quoten bei Weitem nicht mit dem ZDF mithalten. Dort erreichte die Doku "Felix Neureuther - Olympia im Wandel" um 20:15 Uhr zwar gute 8,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, tat sich mit insgesamt 1,74 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern aber ebenso schwer wie "Hart aber fair", das danach nur noch 1,71 Millionen erreichte. Immerhin: Die "Tagesthemen" steigerten sich später auf 1,98 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. "Wider den tierischen Ernst" brachte es ab 22:51 Uhr zudem noch auf 900.000 Personen, die 11,0 Prozent Marktanteil entsprachen.

Ungleich stärker lief es für den Sender am Vorabend, wo "Wer weiß denn sowas?" mit 3,47 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 22,0 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum sogar deutlich vor der "SOKO Potsdam" im ZDF landete. Richtig gut lief es für die Rateshow zudem beim jungen Publikum: Hier lag der Marktanteil bei 13,5 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;