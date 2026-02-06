Das RTL-Dschungelcamp hat sich in der zweiten Woche weit über der 4-Millionen-Marke etabliert: Auch am Donnerstag schalteten wieder 4,42 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die Show ein - das lag auf dem Niveau der letzten Tage und war weit mehr als am Donnerstag der vergangenen Woche, als noch etwa 700.000 Leute weniger dabei waren. Der Marktanteil belief sich beim Gesamtpublikum schon auf starke 18,3 Prozent, noch viel besser lief es aber in den jüngeren Altersgruppen: 29,8 Prozent betrug der Marktanteil bei den 14- bis 59-Jährigen, 34,0 Prozent waren es in der klassischen Zielgruppe 14-49.

Und auch am späteren Abend lief es für RTL wie am Schnürchen: "Die Stunde danach" steigerte sich mit im Schnitt 2,37 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern auf einen neuen Staffel-Bestwert und generell die höchste Reichweite für das Format seit 2020. Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag bei 26,0 Prozent, bei den 14- bis 59-Jährigen sah es mit 24,6 Prozent nur wenig schwächer aus. Und auch Stefan Raab erreichte mit seiner "Halben Stunde nach der Stunde danach" knapp einen neuen Reichweiten-Bestwert mit 1,09 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern. Der Zielgruppen-Marktanteil 14-49 belief sich auf 17,8 Prozent, in der erweiterten Zielgruppe reichte es für 15,5 Prozent.

Die private Konkurrenz hatte es dagegen natürlich schwer. Sat.1 zeigte ohnehin nur eine alte Folge seines "1% Quiz" und erreichte damit noch im Schnitt 0,93 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag bei 5,3 Prozent, bei den 14- bis 59-Jährigen waren es 4,5 Prozent. Damit lag Sat.1 auf dem gleichen Niveau wie ProSieben, wo der Film "Elysium" 5,2 (14-49) bzw. 4,5 Prozent (14-59) Marktanteil erzielte, die Gesamt-Reichweite fiel mit 0,59 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern aber noch deutlich niedriger aus.

Vox sortierte sich mit dem Fiml "Killer's Bodyguard" noch dahinter ein und kam nicht über Marktanteile von 4,3 Prozent (14-49) bzw. 3,7 Prozent (14-59) hinaus. Insgesamt sahen hier 580.000 Personen zu. Kabel Eins erreichte mit "Achtung Abzocke" 460.000 Leute und erzielte Marktanteile von 3,6 Prozent (14-49) bzw. 3,0 Prozent (14-59). Ganz hinten rangiert RTLzwei mit einer alten Folge von "Reeperbahn privat", das in der klassischen Zielgruppe 2,5 Prozent erzielte. 0,27 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen insgesamt zu.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;