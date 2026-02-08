Am Abend vor dem Staffel-Finale hat "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" bei RTL die Marke von 30 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe zurückerobert. Nachdem die Realityshow am Freitag in Konkurrenz zur Eröffnung der Olympischen Winterspiele erstmals seit fünf Tagen verfehlte, sorgten 1,44 Millionen 14- bis 49-Jährige diesmal wieder für herausragende 31,1 Prozent, womit der Dschungel hier mit weitem Vorsprung den Tagessieg einfuhr.

Auch insgesamt lief es richtig gut: Durchschnittlich 4,22 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer entsprachen 17,8 Prozent Marktanteil - einzig der "Thüringenkrimi" im ZDF war am Samstag in der Primetime noch stärker. Bemerkenswert: Gegenüber den beiden vorherigen Samstagen konnte sich "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" sowohl hinsichtlich der Gesamt-Reichweite als auch des Zielgruppen-Marktanteils klar steigern.

Marktanteils-Trend: Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Punkten konnte RTL zudem mit der "Stunde danach", deren Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen noch bei 22,0 Prozent lag. Die Tagesmarktführerschaft mussten die Kölner letztlich aber dem Ersten überlassen, das tagsüber mit Olympia stundenlang Spitzen-Quoten erzielte, während RTL es sich über weite Teile hinweg schwer tat - mit Gerichtsshow-Wiederholungen erzielte man am Nachmittag teils nur 2,6 Prozent in der Zielgruppe.

Dan "IBES" stand RTL mit einem Tagesmarktanteil von 15,3 Prozent letztlich aber trotzdem ziemlich gut da - im Gegensatz zu den anderen Privaten, allen voran Sat.1, das sich mit gerade mal 4,4 Prozent durchs Ziel schleppte. Auch in der Primetime schaffte der Spielfilm "Die Mumie: Das Grabmal des Drachenkaisers" lediglich 4,4 Prozent, womit sich Sat.1 zu diesem Zeitpunkt in der Zielgruppe noch hinter RTLzwei einsortierte. Mit 4,8 Prozent bewegte sich "Duff - Hast du keine, bist du eine" dort im grünen Bereich.

Noch viel schlechter als für Sat.1 lief es jedoch für Vox, wo der "Ruf der Wildnis" mit nur 2,6 Prozent Marktanteil um 20:15 Uhr bitter enttäuschte. ProSieben wiederum schaffte mit "Baywatch" durchaus solide 7,3 Prozent. Und bei Kabel Eins gab's zumindest eine kräftige Aufholjagd: Nachdem "FBI: Special Drime Unit" mit dürftigen 1,7 Prozent in den Abend startete, waren nach 23 Uhr noch 5,9 Prozent drin. Ab Mitternacht erzielten "Hawaii Five-0" und weitere Serien-Wiederholungen schließlich sogar über Stunden hinweg mehr als acht Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;