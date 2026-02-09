Gil Ofarims Dschungelcamp-Teilnahme hat in den vergangenen beiden Wochen polarisiert. Dass der Musiker nun auch noch im Finale stand - und die RTL-Show gar als Dschungelkönig verließ - sorgte am Sonntagabend nun auch noch für zusätzliche Aufmerksamkeit. Das lässt sich nicht zuletzt an den linearen TV-Quoten ablesen, die so hoch ausfielen wie seit sechs Jahren nicht mehr.

Durchschnittlich 5,15 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer entschieden sich um 20:15 Uhr für "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!", in der Spitze waren nach Angaben des Senders sogar bis zu 5,75 Millionen mit dabei. Das reichte schon beim Gesamtpublikum für hervorragende 20,9 Prozent Marktanteil - mehr Menschen lockte in der Primetime nur der "Tatort" vor den Fernseher, für den sich im Ersten 7,31 Millionen entschieden. Das "IBES"-Finale konnte den bisherigen Staffel-Bestwert - verglichen mit vorläufig gewichteten Zahlen - damit um über 600.000 Personen überbieten.

Noch stärker lief es freilich in der Zielgruppe, wo 1,91 Millionen 14- bis 49-Jährige für hervorragende 33,8 Prozent Marktanteil sorgten. In der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen gelang dem RTL-Dschungelcamp zudem ebenfalls der Sprung über die Marke von 30 Prozent: Starke 30,5 Prozent wurden hier über drei Stunden hinweg ermittelt. Die private Konkurrenz wurde regelrecht deklassiert: Am besten schlug sich noch ProSieben, das mit "Kingsman: The Golden Circle" immerhin 6,6 Prozent in der klassischen Zielgruppe verzeichnete.

Bei RTL kann man derweil mit Blick auf die Quoten ein sehr zufriedenes Fazit ziehen: Schon auf Basis der vorläufig gewichteten Quoten konnte "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" erstmals seit 2022 linear im Schnitt wieder über vier Millionen Fans vor den Fernseher locken, in der Zielgruppe erzielte die Staffel fast 31 Prozent Marktanteil und damit über zwei Prozentpunkte mehr als 2025, als RTL das Format erstmals durchgängig um 20:15 Uhr programmierte. Dazu kommt, dass "IBES" zuletzt auch im Streaming steigende Zahlen verzeichnete.

Sehen lassen können sich dann auch die Tagesmarktanteile vom Sonntag, in denen sich nicht nur das Dschungel-Finale niederschlug, sondern auch der nächtliche Super Bowl: Mit hervorragenden 20,1 Prozent Marktanteil verpasste RTL dennoch knapp die Tagesmarktführerschaft bei den 14- bis 49-Jährigen - hier lag das ZDF mit 21,6 Prozent letztlich dank Olympia knapp in Führung.

