Am zweiten Wettkampftag haben die Olympischen Winterspiele das Interesse des Publikums noch einmal deutlich steigern können. Nachdem die ARD-Übertragungen am Samstag noch ein ganzes Stück unter der Marke von fünf Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern lagen, konnte das ZDF diese Hürde nur einen Tag später deutlich überspringen - und zwar bereits am späten Vormittag.

So verzeichnete die Ski-Abfahrt der Frauen, während der die Amerikanerin Lindsey Vonn schwer stürzte, schon ab 11:29 Uhr im Schnitt 5,16 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Damit erreichte der öffentlich-rechtliche Sender zu diesem Zeitpunkt sogar geringfügig mehr Menschen als das Finale des RTL-Dschungelcamps in der Primetime. Der ZDF-Marktanteil lag bei 40,9 Prozent und fiel bei den 14- bis 49-Jährigen mit 44,6 Prozent sogar noch etwas höher aus.

Am Nachmittag konnte die Reichweite mit der Mixed-Staffel im Biathlon noch gesteigert werden: 6,54 Millionen Fans sahen, wie das deutsche Team zu Bronze lief, und trieb den Gesamt-Marktanteil auf 45,3 Prozent - fast jeder zweite, der zu diesem Zeitpunkt vor dem Fernseher saß, entschied sich also für Olympia. Bei den Jüngeren wiederum sorgten 1,27 Millionen 14- bis 49-Jährige für ähnlich herausragende 42,7 Prozent. Für Spitzen-Quoten sorgte ab 18:45 Uhr schließlich auch noch Max Langenhan, der im Rodeln die erste deutsche Goldmedaille dieser Spiele holte: Mit 6,56 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern zog der Marktanteil hier noch einmal auf stolze 30,5 Prozent an.

Am Abend ließ - in Konkurrenz zu "Tatort" und Dschungel - das Interesse an Olympia spürbar nach, wenngleich sich die Marktanteile insbesondere bei den 14- bis 49-Jährigen auch hier noch weit über dem ZDF-Schnitt bewegten. Gegen 21 Uhr fieberten insgesamt aber etwas weniger als drei Millionen mit. Das "heute-journal" steigerte sich jedoch später noch einmal kräftig auf 3,75 Millionen Personen, ehe beim Eiskunstlauf ab 22:17 Uhr im Schnitt 3,19 Millionen dabei waren. Hier bewegten sich die Marktanteile um 15 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;